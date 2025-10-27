Ivana Icardi habla del problema de salud que ha sufrido mientras trabaja en Alemania

Silvia Herreros 27 OCT 2025 - 20:01h.

La exconcursante de 'GH Dúo' explica cómo se encuentra

La también exconcursante de 'Supervivientes' responde con ironía a una pregunta sobre Hugo Sierra, padre de su hija

Ivana Icardi hacía las maletas hace unos días y se marchaba a Alemania, país europeo al que se ha ido por motivos de trabajo. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva varios días en Frankfurt, ciudad en la que hace frente a un problema de salud por el que siente que "apenas puede mantenerse en pie".

Desde allí, la también exconcursante de 'GH Dúo' ha confesado estar atravesando un complicado bache. Preocupados por ella, sus seguidores han querido saber más sobre su estado de salud, pero también sobre su inesperada mudanza a la República Federal de Alemania; sobre todo teniendo en cuenta que el pasado mes de septiembre iniciaba una nueva etapa con su hija en Madrid.

Mientras caminaba por la calle e intentaba protegerse del frío que a estas alturas del otoño suele haber ya en los países de Centroeuropa, la ex de Hugo Sierra ha contado a sus seguidores lo mal que se encuentra. Su salud no pasa por su mejor momento y las bajas temperaturas que hay en Frankfurt no ayudan.

La argentina no parece haber necesitado (al menos por el momento) asistencia médica. Según ella misma ha explicado, ha tenido múltiples síntomas; entre ellos "fiebre, sudores y temblores". Debido a la debilidad que los mismos le han producido, ha estado que "no me mantenía en pie". La influencer achaca esta sintomatología a una gripe muy fuerte, enfermedad que parece estar tratando a base de "remedios" que le han dado fuerza y permitido "poder venir a trabajar".

"Estoy lo siguiente a engripada, ayer tuve fiebre, sudores temblores, no me mantenía en pie... Pero benditos remedios que me ayudaron para poder venir a trabajar", ha dicho a sus seguidores, a los que también ha confesado que su estancia en Alemania es solo temporal y que permanecerá allí únicamente por diez días.

Un periodo de tiempo muy breve que a la mamá de Giorgia Sierra le costará bastante olvidar. Y es que, además de haber contraído esta enfermedad, causada por un virus, su viaje a Frankfurt se ha visto accidentado por otro motivo. Tal y como ella misma ha confesado, ha perdido su "billetera". La hermana de Mauro Icardi no especifica si con ella también ha perdido sus tarjetas de crédito y documentación; algo que, a pesar de encontrarse en territorio europeo, sí que podría suponer un verdadero problema para ella a la hora de salir del país y regresar a España con su hija.