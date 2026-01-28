Lidia González 28 ENE 2026 - 17:53h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela si ha tenido algún encuentro con Albert Barranco tras ‘LIDLT’

La reacción de Maica Benedicto al enterarse de que Gerard se habría liado con Gabriella

Maica Benedicto se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles de su vida personal y hacer frente a una persona de su pasado reciente. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aclara si ha vuelto a coincidir con Albert Barranco después de ‘La isla de las tentaciones’. La murciana tuvo un romance con él y explica cómo se ha sentido al ver su paso por República Dominicana. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘Gran Hermano DÚO’ y el catalán vivieron un breve, pero intenso, romance durante su estancia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’; sin embargo, la influencer se llevaba una gran desilusión con él al descubrir que se iba a República Dominicana. La murciana se sinceraba sobre lo dolida que estaba con él y, unos meses después, confiesa lo que piensa: “Viendo el programa me entraba la risa, vende humos no quiero”.

Maica desvela si ha tenido algún encuentro con el influencer y explica en qué punto de su relación con él. Además, tampoco se ha cortado a la hora de comentar todo lo que ha ocurrido en ‘La isla de las tentaciones’ y el final que ha tenido su participación en él: “¿En qué momento te gusta una chica y te lías con otra porque no te responde un día?”.

Maica Benedicto ha sido muy sincera al hablar de algunos de los hombres de su vida. La creadora de contenido no ha rehuido a ninguna pregunta y ha comparado a Barranco con Gerard Arias, con quien se la ha relacionado últimamente. Muy tajante, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ responde.

