Joaquín Prat confiesa qué concursantes de 'GH DÚO' le han decepcionado

Ana Carrillo 28 ENE 2026 - 18:58h.

El presentador de 'El tiempo justo' ha revelado el nombre de las dos concursantes de 'GH DÚO' que le han decepcionado

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han opinado acerca del abandono de Carmen Borrego de 'GH DÚO' y Alexia Rivas se ha mostrado especialmente crítica con la hermana de Terelu Campos, aunque Leticia Requejo ha salido en su defensa. Ha sido entonces cuando en el debate ha salido otro asunto: la expulsión que, tras la salvación de Carlos Lozano y el abandono de la madre de José María Almoguera, está entre Belén Rodríguez y Cristina Piaget.

Los colaboradores se han mostrado muy críticos con el concurso de Belén Ro, aunque de nuevo ha sido Leticia Requejo la que ha salido en defensa de su compañera y ha revelado que considera que debería ser ella la salvada en esta nominación. Joaquín Prat ha querido intervenir en el debate para señalar que Carmen Borrego y Belén Rodríguez son dos concursantes que le han decepcionado.

"La decepción creo que nos la hemos llevado todos los espectadores con el concurso que han hecho Carmen y Belén", ha comentado el presentador, ante lo que sus compañeros, como Alexia Rivas o Antonio Rossi, han apostillado que consideran que Belén está "remontando un poquito". "¿Qué esfuerzo han hecho Carmen y Belén para convivir dentro de esa casa?", ha replicado Prat.

"Ninguno", ha respondido Gloria Camila, que ha salido en defensa de Cristina Piaget y que ha criticado la forma de actuar de Belén Ro. Se ha iniciado entonces un nuevo debate entre los colaboradores, que ha terminado con una última intervención de Joaquín Prat, en la que confirma que sus compañeras le han decepcionado y ha bromeado diciendo que tendrá que debatirlo con el defensor en plató de Belén, Kike Quintana: "Lo siento por las dos porque las aprecio sinceramente, pero para mí ha sido muy decepcionante".

