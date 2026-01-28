La guerra entre Kike Quintana y Miguel Frigenti continua entre reproches y ataques

Miguel Frigenti desvela la conversación que ha tenido con Kike Quintana en ‘El tiempo justo’ tras su enfrentamiento: “No lo van a conseguir”

La tensión entre Miguel Frigenti y Kike Quintana sigue muy lejos de apagarse. Aunque durante unos minutos pareció que ambos colaboradores podían acercar posturas en la cápsula en la que ‘El tiempo justo’ les encerró para su reconciliación, la realidad es que la guerra abierta entre ellos continúa, marcada por reproches, acusaciones y palabras muy duras, tal y como se pudo ver en el programa.

Miguel Frigenti quiso dejar claro desde el inicio cuál es su papel en esta historia. Según explicó en directo, su presencia en el debate responde únicamente a su labor como defensor de Belén Roque, algo que asegura va a mantener “hasta el final”. Sin embargo, considera que el enfrentamiento con Kike Quintana tiene otro origen: “Yo acabo de llegar a 'Gran Hermano' y le he plantado cara. Creo que no le ha sentado bien”, afirmó, insinuando que su compañero no habría reaccionado igual con otros colaboradores más veteranos.

Frigenti fue más allá y acusó a Kike Quintana de haberse llevado “por delante” a una amiga suya dentro del concurso, calificando su actitud de “traición”. Unas palabras que provocaron un intercambio tenso entre ambos y que evidenciaron que las heridas siguen abiertas.

“¿No eres un traidor?”

Por su parte, Kike Quintana se mostró visiblemente molesto y restó credibilidad a las acusaciones. “A mí esto me parece ridículo”, sentenció Miguel Frigenti, asegurando que no se considera superior a nadie y que trata por igual a todos sus compañeros, desde redactores hasta azafatas. Además, defendió que su único objetivo es hacer su trabajo como comentarista del reality.

Uno de los momentos más delicados llegó cuando Frigenti denunció que Quintana había cruzado una línea al cuestionar su dignidad como persona: “Decir que no tengo dignidad es una falta de respeto. Yo tengo una familia, mi madre ve el programa”, afirmó con contundencia.

A pesar de que desde plató se apuntó en algún momento a un posible acercamiento entre ambos, lo cierto es que el intercambio final dejó claro que el conflicto está lejos de resolverse. Miguel Frigenti incluso ironizó sobre supuestas coacciones y mensajes tempranos, comparando la situación con “películas de mafias italianas”, algo que volvió a tensar el ambiente.