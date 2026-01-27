Joaquín Prat desvela la operación estética que se planteó hacerse en el pasado

Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 19:30h.

Joaquín Prat ha revelado en 'El tiempo justo' que se planteó someterse a una operación estética en el pasado

En 'El tiempo justo' se ha hecho un repaso de las famosas que se han sometido a una rinoplastia para modificar su nariz, mostrándose el antes y el después, como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo. Al tratar el tema, Joaquín Prat ha confesado que ha echado en falta en el vídeo que se incluyera a hombres que se han hecho esta operación estética.

En ese momento, el presentador ha desvelado que en el pasado se planteó someterse a una para cambiar su nariz: "Yo lo pensé durante una etapa de mi vida, luego ya me quedé con este boniato que tengo por nariz".

El enfado de Marta López

La exconcursante de 'Gran Hermano' es una de las famosas que se han operado la nariz y ha confesado en el plató de 'El tiempo justo' que está "harta" de que se saquen fotos de antes de su intervención cada vez que se habla de operaciones estéticas, por lo que le ha pedido a César Muñoz que se muestren también imágenes de otros colaboradores.

El copresentador de 'El tiempo justo' le ha prometido que se sacarán imágenes de otros colaboradores para mostrar cómo han cambiado y Joaquín Prat se ha comprometido a traer fotos de su adolescencia.