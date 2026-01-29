Lorena Romera 29 ENE 2026 - 11:51h.

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores dejan a su hijo en casa y disfrutan de una romántica cita

Alejandra Rubio habla ilusionada de su proyecto profesional

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han disfrutado de un romántico plan para dos. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han dejado a su hijo en casa para darse un respiro con esta cita con la que se han olvidado de todas sus obligaciones. Una salida que hacía especial ilusión a la colaboradora de 'Vamos a ver', que ha sido quien ha compartido la imagen a través de su perfil de Instagram.

Hace algunas semanas, la sobrina de Carmen Borrego, -que el pasado martes abandonaba 'GH DÚO' tras la salvación del público-, anunciaba su intención de lanzar nuevo proyecto profesional. La joven de 25 años explicaba que quería tomarse más en serio sus redes sociales, para impulsar su proyección como influencer.

Para ello, quería romper el hielo empezando a hablar por stories y, por supuesto, compartiendo más contenido. Es por eso que, desde principios de año, la hemos visto compartiendo reels en los que cuenta cuáles han sido sus lecturas mensuales favoritas. Y precisamente con sus últimas lecturas está muy relacionado el plan del que ha disfrutado junto a Carlo Costanzia.

Porque la hija de Terelu Campos se ha llevado a su chico al cine a ver La Asistenta, el fenómeno literario que se ha convertido en todo un éxito en taquilla y que está llevando en masa a los espectadores a las salas. La colaboradora de 'Vamos a ver', como lectora empedernida, no podía perderse este momento de impacto cultural, y ha disfrutado de la peli, protagonizada por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, junto a su pareja.

Pero parece que, a diferencia de la opinión general, para ella no ha sido lo que esperaba. "Hemos ido a ver La Asistenta. Está bien, pero ni punto de comparación con el libro. Ya sabéis que donde esté un buen libro... Solo espero que Hamnet no me decepcione", ha escrito Alejandra Rubio a través de sus stories, donde ha compartido una foto junto a Carlo Costanzia y el menú gigante de palomitas que han pedido para esta romántica cita para dos.