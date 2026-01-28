José María Almoguera y Terelu Campos tratan de convencer a Carmen Borrego para que se quede en una tensa conversación

El inesperado gesto de Juanpi en 'GH DÚO' que ha desatado el enfado de Carmen Borrego: "No me conoce"

Según cuenta Carmen Borrego, los culpables de su deseo de irse de la casa de Tres Cantos es Manu, Gloria y Sandra porque considera que tocan las pelotas". A la única que salva es a Anita, puesto que el resto tienen "una mala leche". "Estoy muy saturada", afirma en el confesionario. Y es que a la menor de las Campos le duele el comportamiento que hay en 'GH DÚO': "No hay ningún compañerismo. Son como los dueños de la casa" mientras que "Carlos, Belén y yo somos como okupas". Para ella, no aportan nada a la convivencia más que "dar por cul* y cantar chirigotas".

El presentador le pide a la concursante que vaya al confesionario para que le explique el motivo que le ha llevado a activar el protocolo de abandono. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no se corta un pelo y le es muy sincero sobre qué piensa: "Ni improvisas, es siempre lo mismo".

Para que cambie de opinión, Jorge Javier Vázquez le pide que entre en el confesionario, donde escucha los mensajes de dos personas muy importantes para ella que no quieren que se rinda: Terelu Campos y su hijo, José María Almoguera. Sin embargo, la conversación acaba convirtiéndose en una de las más tensas en la familia e, incluso, un amago de huida.

Carmen Borrego se niega a escuchar a su hermana

La mayor de las Campos trata de convencer a su hermana recordándole que es una "profesional" que sabe cómo funciona la televisión. Además, aunque Carmen Borrego se haya justificado asegurando que para ella no es ningún fracaso activar el protocolo de abandono, para Terelu Campos sí lo es: "Para mí si lo sería, de ti misma porque nosotros estamos contentos de que tú estés ahí".

Tanto es así que están viendo todos el 24 horas e, incluso, Alejandra ha opinado sobre su concurso: "Quiere ver a su tía la divertida". Sin embargo, la concursante le señala que no quiere que le convenzan porque no quiere seguir participando. "Al menos da la oportunidad al público de que decida, no tú. Si te quieres ir, dale la oportunidad", le contesta su hermana.

La tensión entre ambas crece cuando Terelu Campos le pregunta si no es capaz de aguantar hasta la gala del jueves cuando hay doble expulsión: "No me lo puedo creer. No te va a pasar nada por menos de 48 horas". "¡Déjame hablar a mi también", le pide Borrego, puesto que es ella quien se encuentra dentro de la casa. "Trabajas de cara al público, agradéceselo que te salvó la semana también. Te lo pido, eres una persona buena, inteligente, con recursos... Sabes no perder los papeles si no quieres perderlos. Puedes, de verdad", le anima la colaboradora.

José María Almoguera trata de convencer a su madre y ésta se rompe al escuchar el cántico del público

Su hijo, quien participó en la última edición del programa, es consciente de lo dura que es la convivencia en la casa de 'GH DÚO'. Sin embargo, anima a su madre a quedarse pidiéndole paciencia: "Esto va a mejorar".

No obstante, la concursante se niega a estar en un vaivén activando el protocolo de abandono para luego no irse: "No me gusta ese juego. Me parece peor para el público".

Por esta razón, Jorge Javier Vázquez arranca un cántico junto al público que provoca el llanto de Carmen Borrego: "¡No lo hagas más!". "Puedes de sobra, con esto y con muchísimo más", añade Almoguera.

Carmen Borrego toma una sorprendente decisión tras un amago de huida

Al escuchar los cánticos del público y negarse a quedarse porque piensa que le "castigarán" haciéndose que se quede una semana más, finalmente toma una decisión. "Solo hago un trato con todos y es inamovible ya", arranca la concursante.

Sin embargo, al no sentirse escuchada se levanta del sofá del confesionario y se dispone a huir del lugar: "Es que no dejáis hablar, déjame expresarme". "Yo, por el público, me voy a quedar hasta el jueves pero no voy a ir más allá. Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo", concluye.