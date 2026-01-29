FACUA denuncia la venta en TikTok de un dispositivo para rastrear a personas sin su consentimiento

Redacción Andalucía 29 ENE 2026 - 07:30h.

La asociación de consumidores ha denunciado ante la CNMC la promoción en TikTok de un dispositivo que permite geolocalizar a personas sin su consentimiento

FACUA advierte de que este tipo de publicidad puede vulnerar la normativa sobre intimidad y constituir una posible provocación a la comisión de delitos

SevillaFACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la promoción en TikTok de un dispositivo electrónico que permite geolocalizar a personas sin su conocimiento. La asociación ha alertado de que el uso de este tipo de aparatos podría constituir un delito contra la intimidad y las coacciones.

Según ha informado FACUA en una nota de prensa, la denuncia se dirige tanto contra la red social TikTok como contra el creador de contenidos Oxosuolong, quien promociona el aparato a través de vídeos publicados en la plataforma.

La asociación ha comprobado que el "influencer" publicita un dispositivo de geolocalización capaz de rastrear de forma continuada la ubicación de la persona u objeto que lo porte. En el vídeo denunciado, se observa cómo el creador introduce el aparato en distintas partes de un vehículo mientras una voz anima a utilizarlo para controlar a otra persona sin su conocimiento.

Entre los mensajes que acompañan a la promoción, FACUA destaca expresiones como: "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche", invitando a pinchar en un enlace para adquirir el producto.

Posible conducta delictiva

FACUA advierte de que la forma en la que se publicita este dispositivo hace referencia a una conducta potencialmente delictiva. Según recuerda la asociación, utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de coacciones o contra la intimidad, tal y como recoge el Código Penal.

En este sentido, la asociación considera que tanto TikTok, por permitir la difusión de esta publicidad, como el propio creador de contenidos, podrían estar incurriendo en una vulneración de la normativa vigente.

Publicidad ilícita

La organización de consumidores señala además que la Ley General de Publicidad considera ilícita aquella publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución Española.

En concreto, FACUA recuerda que el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Asimismo, la Ley General de Comunicación Audiovisual establece que la comunicación audiovisual no puede contener una provocación pública a la comisión de delitos.

Petición a la CNMC

Por todo ello, FACUA ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que investigue tanto a TikTok como al creador de contenido por la publicidad de este dispositivo de geolocalización.

La asociación solicita la apertura del correspondiente expediente sancionador y que se inste a la red social a retirar este tipo de promociones de su plataforma.