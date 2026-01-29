Natalia Sette 29 ENE 2026 - 13:24h.

Iris Tortosa, expretendienta de 'Myhyv', cuanta todo lo que vivió con el nuevo novio de Bea Retamal y desvela un posible triángulo amoroso

Bea Retamal vuelve a estar enamorada después de cuatro años soltera . A la ganadora de ‘Gran Hermano 17’ ha gritado a los cuatro vientos que tiene pareja y aunque está feliz y enamorada, su noviazgo pronto se ha visto envuelta en polémicas. Iris Tortosa, expareja del novio de Bea, estalla contra ella y cuenta toda la verdad de su relación.

En el último programa de ‘En todas las salsas’ se comentaba la nueva relación de Bea, expareja de Rodri Fuertes. Amor Romeira, amiga de la exconcursante de ‘Supervivientes’, contaba que los inicios de su relación con Pablo fueron algo turbulentos porque una chica llamada Iris quiso meterse en la relación.

Estas declaraciones han cabreado mucho a Iris Tortosa, expretendiente de Albert Barranco en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, y ha decidido subir dos videos a su plataforma de Tik Tok contando la realidad. Desde el principio deja claro una cosa: ella no se metió en ninguna relación, él estaba quedando con las dos a la vez.

“Conocí a este chico en noviembre y nos estuvimos liando un mes. Hablábamos todos los días a todas horas. Me daba los buenos días todos los días”, ha comenzado explicando la expretendienta. Ella asegura que, aunque no eran pareja oficial, se comportaban como tal.

“Ha sido todo muy intenso. Me regaló por Navidad un ‘charm’ con su nombre grabado. Estaba todo el rato diciéndome que tenía que ir a conocer a su madre”, cuenta para que todo el mundo vea la realidad.

El problema llega cuando a finales de diciembre ella empieza a sospechar de que él está viéndose con otra. “Yo vi cosas de Bea hacia él y él me dijo que no sabía nada de ella, que la conocía de hace muchos años pero que no tenía contacto con ella”, ha dicho con sinceridad.

Aunque insistió en que le contara la verdad, él continuó negándola y tratándola igual que siempre. Hablaba con ella todos los días, la llamaba ‘amor’, nada había cambiado entre ellos. Sin embargo, Iris seguía con la mosca detrás de la oreja y el 3 de enero decide dejar de conocerlo. “Yo decido que no quiero tener nada más con él el 3 de enero y el 5 de enero Bea sube una foto con él”, ha asegurado.

Lo que tiene claro es que Pablo estaba quedando con las dos a la vez, pues no es normal que en dos días se hayan enamorado tanto como para hacerlo público. “Le hablé a ella, de mujer a mujer, sin faltarle el respeto para que supiera la situación”, ha querido aclarar también.

No obstante, Bea, en su burbuja de amor, decidió no contestarle los mensajes y subir unos ‘stories’ dedicados a ella. Según lo que cuenta, la intención de Iris era que la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ fuera consciente de lo que pasó en realidad y que ya con esa información, tomara la decisión correcta.

Aún así, les desea todo lo mejor y admite que contra ella no tiene nada, que el culpable de todo es él por no haber sido claro y sincero con ninguna de las dos. Para terminar su declaración, la expretendienta de Barranco le pide a Amor Romeira que se informe más la próxima vez que quiera contar una historia.