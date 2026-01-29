Logo de telecincotelecinco
Mayeli Díaz

Mayeli Díaz desvela el verdadero origen del nombre de Ron: “Yo ya tenía un hijo”

Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad para explicar un tema sobre el que se ha hablado mucho. Después de contar todos los detalles sobre cómo ha vivido su embarazo en secreto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el verdadero origen del nombre de Ron y cuenta todos los detalles al respecto. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A lo largo de todos estos meses en los que ha tenido que guardar silencio respecto a la situación que estaba viviendo, se ha especulado mucho con un asunto que, ahora, ha querido aclarar. Sin pensárselo dos veces, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela que ha sido lo primero que ha hecho tras su regreso de Ecuador: “Yo ya tenía un hijo”.

