Lidia González 29 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el significado del nombre de Ron

La emotiva reacción de la familia de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz al enterarse de que van a ser padres

Mayeli Díaz se sienta frente a las cámaras de mtmad para explicar un tema sobre el que se ha hablado mucho. Después de contar todos los detalles sobre cómo ha vivido su embarazo en secreto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el verdadero origen del nombre de Ron y cuenta todos los detalles al respecto. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A lo largo de todos estos meses en los que ha tenido que guardar silencio respecto a la situación que estaba viviendo, se ha especulado mucho con un asunto que, ahora, ha querido aclarar. Sin pensárselo dos veces, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela que ha sido lo primero que ha hecho tras su regreso de Ecuador: “Yo ya tenía un hijo”.

Mayeli Díaz ha vivido muchos momentos emocionantes a lo largo de todos estos meses y ha querido compartir con todos sus seguidores unas imágenes inéditas de la reacción de las participantes de ‘La isla de las tentaciones’ a su embarazo. Muy emocionada, la creadora de contenido se sincera sobre su relación con ellas tras su paso por República Dominicana.

Capítulo completo: Así han sido los primeros meses de embarazo de la influencer

Mayeli Díaz tiene mucho que contar en su primer capítulo de mtmad, ‘Mi familia imperfecta’, tras haber estado guardando silencio durante muchos meses. La creadora de contenido ha desvelado cómo ha vivido esta situación y se sincera sobre lo mal que lo ha pasado en el primer trimestre por los síntomas que ha tenido. “Perdí un kilo y medio de tanto vomitar”, confiesa la ecuatoriana. ¡Descubre cómo ha vivido Mayeli su embarazo, en exclusiva, en Mediaset Infinity!