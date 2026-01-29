El actor que dio vida al profesor Severus Snape perdió la vida en enero de 2016 a causa de un cáncer de páncreas

Daniel Radcliffe o cómo 'la maldición de Harry Potter' derivó en una adicción al alcohol

Diez años después de la muerte de Alan Rickman, su esposa, Rima Horton, ha compartido algunos detalles sobre sus últimos meses con vida y ha rendido un emotivo homenaje al actor, conocido por su inolvidable papel como Severus Snape en 'Harry Potter'.

Rickman falleció el 14 de enero de 2016 a los 69 años a causa de un cáncer de páncreas, y ahora, en el marco del décimo aniversario de su muerte, su mujer ha querido recordar al actor y concienciar sobre esta enfermedad y la importancia de apoyar la investigación.

"Mi marido tenía muchísimo más que dar. Podría haber hecho muchísimas cosas más", se ha lamentado Horton durante su aparición en 'BBC Breakfast'.

La viuda del intérprete ha revelado que vivió aproximadamente seis meses después de su diagnóstico, un periodo en el que se sometió a la quimioterapia, que "extendió su vida un poco, pero no lo curó". El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer con peores tasas de supervivencia.

"El mayor problema es que, cuando la gente se da cuenta de que lo tiene, ya es demasiado tarde. Los síntomas son tan difíciles de descifrar...", ha añadido. En su caso, también ha contado cómo su esposo hizo frente a su diagnóstico y cuáles fueron las primeras palabras que le dijo a su oncólogo: "Tenía claro que no quería morir con dolor".

Asimismo, Horton también ha manifestado que mantuvieron el diagnóstico en la esfera privada, informando solo a su círculo más íntimo para preservar la intimidad del actor y evitar la atención mediática en un momento tan delicado. "No queríamos que la gente dijera: 'Oh, qué triste' cuando nos veían. Queríamos vivir esos momentos a nuestra manera", ha recordado.

Un sorteo benéfico para recaudar fondos

Para honrar la memoria de Rickman y apoyar la causa, Horton se ha unido a Pancreatic Cancer UK, una organización que financia la investigación y apoya a pacientes.

Por ello, ha organizado un sorteo benéfico que consta de un conjunto completo de los siete libros de 'Harry Potter' firmados por 12 miembros del elenco, incluyendo Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes y Emma Thompson, entre otros. "Lo que estamos tratando de hacer es recaudar dinero para una prueba de alcoholemia que podría proporcionar un diagnóstico temprano", ha subrayado.

"10 años después de su muerte por cáncer de páncreas queremos recaudar fondos en su memoria, para cambiar el futuro de todos los afectados por esta devastadora enfermedad", ha escrito la organización en su cuenta de Instagram.

El británico británico cosechó una carrera que abarcó más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión. Y antes de convertirse en un icono, ya había dejado huella en películas como 'Duro de matar', para después dar vida al atormentado profesor Severus Snape en la franquicia de la popular saga de ciencia ficción. El papel de Snape, en particular, le valió el cariño de millones de fans de todo el mundo.