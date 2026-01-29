El motivo por el que no sonó la alerta meteorológica por nevada en el teléfono de los madrileños

Nuria Morán 29 ENE 2026 - 13:27h.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha respondido en 'Vamos a ver' al motivo por el que no sonó la alerta meteorológica por nevada en el teléfono de los madrileños

Este miércoles 28 de enero, muchos madrileños eran sorprendidos por una gran nevada cuando acudían a sus puestos de trabajo o a dejar a sus hijos al colegio, quedando atrapados en las carretas de la comunidad.

Aunque había previsión de nieve y el organismo meteorológico ha indicado que podía haber acumulaciones sobre los 600-700 metros, las alarmas de los teléfonos móviles de los madrileños no sonaron.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "La competencia del envío de los mensajes corresponde a los servicios de Protección Civil de las Comunidades"

Solamente 24 horas después de que muchos madrileños quedasen atrapados en la nieve, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que nos ha respondido al motivo por el que no sonó la alarma en los móviles de los madrileños: "La competencia del envío de los mensajes corresponde a los servicios de Protección Civil de las Comunidades. Nosotros somos el servicio meteorológico y emitimos alertas por tiempo adverso. A partir de ahí, ellos son los que deciden si es conveniente o no lanzar este tipo de mensajes".

Sobre si el aviso era suficientemente importante para que ellos hubiesen decidido enviar el mensaje por alerta meteorológica, el portavoz de la AEMET ha respondido: "Fue una nevada intensa durante no demasiado tiempo pero que coincidió con la hora punta. Nosotros lanzamos nuestro aviso desde el día anterior antes de mediodía".