El motivo por el que no sonó la alerta meteorológica por nevada en el teléfono de los madrileños

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, en 'Vamos a ver'.
Este miércoles 28 de enero, muchos madrileños eran sorprendidos por una gran nevada cuando acudían a sus puestos de trabajo o a dejar a sus hijos al colegio, quedando atrapados en las carretas de la comunidad.

Aunque había previsión de nieve y el organismo meteorológico ha indicado que podía haber acumulaciones sobre los 600-700 metros, las alarmas de los teléfonos móviles de los madrileños no sonaron.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "La competencia del envío de los mensajes corresponde a los servicios de Protección Civil de las Comunidades"

Solamente 24 horas después de que muchos madrileños quedasen atrapados en la nieve, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que nos ha respondido al motivo por el que no sonó la alarma en los móviles de los madrileños: "La competencia del envío de los mensajes corresponde a los servicios de Protección Civil de las Comunidades. Nosotros somos el servicio meteorológico y emitimos alertas por tiempo adverso. A partir de ahí, ellos son los que deciden si es conveniente o no lanzar este tipo de mensajes".

Sobre si el aviso era suficientemente importante para que ellos hubiesen decidido enviar el mensaje por alerta meteorológica, el portavoz de la AEMET ha respondido: "Fue una nevada intensa durante no demasiado tiempo pero que coincidió con la hora punta. Nosotros lanzamos nuestro aviso desde el día anterior antes de mediodía".

