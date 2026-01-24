Borja, con el corazón en la mano, se declara a Almudena y hacen oficial su relación: "Me gustaría que el mundo supiera que estamos juntos"
Tras su polémico paso por 'La isla de las tentaciones 9', tres de los grandes protagonistas de esta edición, Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva, visitaban '¡De viernes!' y desvelaban en qué punto se encuentran tras los debates finales del reality. En los que Almudena y Darío protagonizaban uno de los momentos más emotivos cuando el malagueño se derrumba por completo al admitir que estaba muy arrepentido de su paso por el programa.
Además, Almudena Porras y Borja Silva contaban que desde su salida de 'LIDLT 9' han seguido conociéndose. Un comienzo de relación muy complicado para Borja que, pese a que intenta respetar el duelo de Almudena y Darío tras 11 años de relación, las circunstancias en las que se ha dado todo han sido muy dolorosas para él.
Esta noche, Almudena y Darío volvían a verse las caras y ponían fin de una vez por todas a su larga historia de amor. Los dos se han mostrado visiblemente afectados al recordar su relación. Y es que la expareja comenzó su noviazgo cuando eran apenas unos niños, y ambos han sido y continúan siendo, muy importantes en la vida del otro. Además, el de málaga le entregaba a su exnovia una carta muy importante que hacía que esta se derrumbase.
El remitente de esta carta, era la madre de Darío, con la que Almudena tenía un vínculo de lo más especial: "Prácticamente me ha criado. En ese tiempo no tenía amigas y a la que tenía era a ella. La sigo queriendo", declaraba la invitada, entre lágrimas, sobre la madre de su exnovio, a quien confesaba que le había pedido un espacio: "Para pasar página tenía que dejar de verla".
Borja y Almudena oficializan su noviazgo delante de Darío
Tras momento de clausura entre la expareja, Borja, el hombre que ha conquistado el corazón roto de Almudena, entraba a plató para reunirse con ella. La malagueña volvía a emocionarse al hablar sobre su tentador de 'LIDLT 9' y mirándolo a los ojos declaraba: "Eres lo mejor que me ha podido pasar allí dentro y fuera. Eres mi ángel de la guardia".
Asimismo, Borja hablaba sobre lo mucho que necesita poder mostrarse libremente con Almudena: "Lo único que pido es dar un paseo con ella, tomar un café. No he disfrutado de eso con ella. Llevamos seis meses escondidos. Hemos luchado, hemos sufrido y hemos tenido conversaciones súper incomodas para poder estar aquí hoy. No es fácil, pero yo creo que va a merecer la pena".
A continuación, Antonio Rossi le lanzaba una propuesta que él aceptaba de inmediato: "¿No crees que es un buen momento para vivir sin miedo y le pidas oficialmente salir a Almudena?". Tras la pregunta del colaborador, Borja miraba brevemente a Darío, también presente en plató, y le decía: "Con el perdón tuyo, que se que no debe ser fácil". Seguidamente, se dirigía a Almudena para hacerle una romántica declaración:
"El día que te conocí, te vi como una persona normal, corriente, pero que tenía un brillo muy especial, tenía algo que la hacía única. Poquito poco sin quererlo ni tú ni yo nos fuimos calando en el corazón del otro. A día de hoy eres una persona súper importante. Me has demostrado que al final tenías mucho cariño que dar y, por mi parte, quiero pasar mucho más tiempo contigo, a tu lado. Me gustaría que la gente y el mundo supiera que estamos juntos”.
Darío a Borja y Almudena tras oficializar su relación: "Es un momento complicado"
Tras la bonita declaración, Borja y Almudena sellaban su amor en un apasionado beso con el que hacían oficial su relación. Un momentazo ante el que Darío tomaba la palabra: "Os deseo felicidad, que os vaya genial. Es un momento complicado, no lo voy a negar, pero os deseo que os vaya bien, que aprendáis más cosas juntos y que lleguéis lo más lejos que podáis. Os apoyo, no tengo nada en contra".