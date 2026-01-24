'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (23/01/26)

Kiko Jiménez confiesa cómo se enteró de la detención de su padre y qué sintió al ver las imágenes: "Mi madre y yo nos quedamos en shock"

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 23 de enero, online y completo

Kiko Jiménez rompe su silencio en '¡De viernes!' después de que el pasado 10 de enero saliese a la luz que su progenitor había sido detenido por apuñalar con un arma blanca a un hombre en Linares. El influencer cuenta cómo se enteró de la noticia y se derremuba al recordar a su abuelo, quien ejerció como su figura paterna.

Además, Rebeca Loos, exniñera de Brooklyn Beckham, saca a la luz algunos de los secretos más oscuros de David y Victoria. También, Asraf Beno regresa al plató, donde confiesa si quiere tener otro hijo con Isa Pantoja, pone en duda las disculpas que Kiko Rivera hizo a su mujer en este mismo programa.

Finalmente, el trío de las tentaciones, Darío Linero, Almudena Porras, Borja Silva, visita el programa para saldar todas sus cuentas pendientes. Asimismo, Borja hace un romántica declaración a Almudena con la que oficializan su relación delante de Darío. ¡No te lo pierdas!