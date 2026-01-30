Alejandra Rubio, sobre el perdón de Carmen Borrego tras abandonar 'GH DÚO': "Yo no me hubiera arrodillado"
Alejandra Rubio reacciona al abandono de Carmen Borrego de 'GH DÚO'
Carmen Borrego se arrodilla para pedir perdón por abandonar 'GH DÚO' en su esperado reencuentro con Jorge Javier Vázquez: "Has sido egoísta"
Carmen Borrego abandonó el pasado martes la casa de 'GH DÚO', a pesar de los intentos de José María Almoguera y Terelu Campos de que se quedara en la casa. Ayer, Carmen acudió al plató de 'GH DÚO' para pedir perdón a la audiencia del programa, incluso llegó a arrodillarse.
Los colaboradores de 'Vamos a ver' han reaccionado al abandono de Carmen. Bibiana Fernández cree que, aunque Carmen dijera ayer que no volvería a un reality, ella piensa que sí lo haría: “Yo quiero mucho a Carmen, ella dice que no, pero yo creo que sí iría a otro reality”.
Alejandra Rubio, sobrina de Carmen, habló sobre el abandono de su tía: “Cuando salió hablé con ella. A mí, personalmente, no me pareció mal el momento este del confesionario donde se le va la pinza. Yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, cuando creemos que estamos viviendo una situación límite, podemos reaccionar así”.
Alejandra Rubio: "Lo que a mí no me gusta, y yo se lo he hecho saber, es el discurso de ‘yo ya lo he intentado, me quedo con que lo he intentado'"
Además, opina sobre el perdón de Carmen a la audiencia: “Lo que a mí no me gusta, y yo se lo he hecho saber, es el discurso de ‘yo ya lo he intentado, me quedo con que lo he intentado’, porque creo que siempre podemos un poco más. Me pareció bien cómo estuvo ayer, yo no me hubiera arrodillado, entiendo el show perfectamente, porque creo que ella pensaba que lo debía”.
Por último, comenta el posible motivo del abandono de su tía: “Cuando tú sientes que estás perdiendo la cabeza, que es lo que creo que estaba sintiendo Carmen. Cuando ella se escucha decir cosas un poco fuera de lugar, como ‘me dais asco’, y tiene ganas de hacer ciertas cosas que no puede hacer, pues yo creo que ella piensa: ‘Es mejor que me vaya y quede fatal una vez más, a que quede fatal por otro tipo de cosas’”.