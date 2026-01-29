Miguel Salazar Madrid, 29 ENE 2026 - 17:04h.

Javier asegura que son normales los cambios de clase ante el estado de insalubridad de las instalaciones

En el Instituto de Hozgarganta de la localidad gaditana de Jimena de la Frontera no pueden más. Profesores y alumnos denuncian el estado de insalubridad en el que se encuentran las aulas, con muros derrumbados y goteras. Se quejan de una falta de concentración y atención a las clases por la falta de mantenimiento de las instalaciones, que están al borde del colapso.

Así lo ha hecho saber en directo Javier, un alumno del instituto que ha asegurado cómo sobrellevan estar rodeados entre humedades y con problemas para tener calefacción en un enero que está dejando una gran cantidad de precipitaciones por metro cuadrado. "Se va también la luz", denuncia en 'El tiempo justo'.

Joaquín Prat, ante el estado del instuto: "Es tercermundista"

Joaquín Prat, el presentador del programa de Telecinco, no se ha podido resistir y ha lanzado su reflexión sobre lo que estaba viendo en imágenes. "Es tercermundista", comenta. Pero la situación no es novedosa.

Javier explica que ninguna autoridad ha prestado atención al cuidado de las aulas desde hace tiempo. "Llevamos años así", se queja. Dice que la Consejería de Educación de Andalucía ha "mandado a un técnico" para revisar el estado del instituto, aunque las goteras continúan y, por ende, el riesgo de contraer enfermedades. "Es peligroso", afirma.

El adolescente relata además cómo suelen enfrentarse a la situación. "Tenemos que hacer la travesía de tener que buscar clases vacías, meneando al alumnado", relata. Es decir, los profesores suelen buscar la fórmula de impartir la lección en unas condiciones óptimas en algún punto del centro educativo. "Se ha hecho una especie de cuadrante y se va a otra aula", apostilla.

Prat, al terminar de contar Javier su situación, no ha dudado en mojarse y decir que alguien debería pagar por lo sucedido. "A más de uno se le debería caer la cara de vergüenza", lanza.