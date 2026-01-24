Antía Troncoso 24 ENE 2026 - 01:37h.

El exconcursante de 'GH VIP' desvela si se ha producido un encuentro entre Kiko Rivera e Isa Pantoja

Asraf Beno habla sobre cómo está llevando su paternidad y confiesa si quiere tener otro hijo con Isa Pantoja: "Hay momentos difíciles"

Asraf Beno se sentaba en el plató de '¡De viernes!'. Una entrevista que se produce varias semanas después del regreso televisivo de Kiko Rivera en este mismo programa en una entrevista en la que el hijo de Isabel Pantoja hablaba sobre los insultos y desprecios que el marido de Isa Pantoja vivió en Cantora. Esta noche, el directo implicado respondía a estas declaraciones y desvelaba si se ha producido un encuentro entre su mujer y Kiko.

Hace dos meses, Kiko Rivera se enfrentaba a la entrevista más difícil de su vida en el programa de las noches de los viernes de Telecinco. Muy arrepentido, el DJ pedía perdón a su hermana por el episodio de la manguera: la obligó a quitarse la ropa para regarla con una manguera tras una fuerte discusión madre e hija.

Semanas más tarde, Isa Pantoja reaccionaba a las disculpas de Kiko Rivera y, aunque aceptaba las disculpas visiblemente emocionada, se mostraba reticente a dar un paso más allá y tener un encuentro con su hermano: "Me encantaría abrazarle, pero no me fío". En el programa de hoy, Asraf Beno, marido de Isa, ponía en duda las disculpas de el DJ:

El invitado aseguraba que, cuando se emitió el 'scoop' de Kiko Rivera se alegró pensando que este realmente había recapacitado, sin embargo, tras la entrevista que este concedió en el plató, su percepción cambió por completo: "La verdad que empecé a dudar de su sinceridad porque asomaba un poco la patita con frases como: "Isa no es María Teresa de Calcuta". Frases que no son necesarias en se momento, en un momento que te estás disculpando, para mi no fue sincero del todo".

Asraf Beno revela si Kiko Rivera e Isa Pantoja han tenido un encuentro

Asimismo, Asraf Beno desvelaba si, tras el perdón de Kiko Rivera a Isa Pantoja, se ha llegado a producir un encuentro entre ellos. ¿Han acercado posturas los hijos de Isabel Pantoja? ¿Han vuelto a verse cara a cara? El marido de la hija de la cantaora, que confesaba que siente que el DJ "no va cambiar nunca", respondía a esta gran incógnita.

En primer lugar, el entrevistado hablaba sobre el mensaje que Kiko Rivera le envió a Isa Pantoja tras la emisión de su 'scoop' y cómo se sintió ella al recibirlo: "Se puso triste, se puso a llorar porque para ella su hermano es como una figura paterna". Ante este mensaje, Asraf desvelaba que animó a su mujer a reunirse con su hermano:

"Le dije: "Parece que es un Kiko cambiado, se está comportando diferente, ¿por qué no le das una oportunidad? Quedas con él, no vas a perder nada"", explicaba Asraf Beno, que además, revelaba que Isa Pantoja en un principio iba a quedar con Kiko pero finalmente y, tras ver la entrevista de este en plató, cambiaba de opinión y decidía no encontrarse con su hermano:

"Cuando llega el viernes y ve otras cosas, a partir de ahí es cuando se echa un poco para atrás. En todo ese proceso vamos a la psicóloga y nos dice que por el perfil de Kiko, por la familia que es, por la tele, por la edad... que ese tipo de personas no suele cambiar. Todo eso junto ella se ella un poco para atrás", explicaba Asraf.