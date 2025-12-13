Billboard ha cifrado en 2,5 millones las entradas vendidas en el tour

Shakira ha generado 327,4 millones de dólares con sus conciertos en el año 2025

Era un secreto a voces, una evidencia incontestable, pero ahora ya es una realidad: 'Las mujeres ya no lloran', el tour que está llevando a Shakira a las cotas más altas de popularidad de su carrera, a decenas de estadios en todo el continente americano llenos de millones de personas, a rodearse de los artistas más importantes del mundo y, sobre todo, a demostrar que es la estrella hispanohablante más importante de su generación, se ha convertido en la gira más grande de 2025 entre los artistas latinoamericanos en términos de facturación y público.

Este hito acaba de ser confirmado por la prestigiosa publicación Billboard, que ha cifrado en 2,5 millones las entradas vendidas en el tour. Shakira así quintuplica los tickets cortados por Rauw Alejandro o Luis Miguel y triplica a Aventura o a Chayanne.

El impacto económico de 'Las mujeres ya no lloran' va, evidentemente a la par. Shakira ha generado 327,4 millones de dólares con sus conciertos en el año 2025. Ninguno de los otros miembros de la lista que ha publicado Billboard se acercan a las tres cifras. La Loba caza sola y se ha cobrado las mejores piezas.

Shakira termina sus conciertos en Argentina con tres llenos en el legendario Estadio de Velez, con capacidad para 65.000 personas. A su paso por Argentina, además de deleitarnos con sus éxitos habituales, nos ha dejado con momentos para el recuerdo. Su homenaje a Gustavo Cerati, con quien compuso ‘Día Especial’ fue realmente emotivo. Aunque sin duda, los titulares se los llevó la arrebatadora interpretación de ‘Acróstico’ junto a sus hijos Milan y Sasha que, desde luego, han heredado su talento de su madre.

En Navidades, los días 26, 27 y 28 de diciembre, Shakira ofrecerá tres conciertos más en Miami antes de tener un merecido descanso en su gira hasta su show en Ciudad de México de febrero.

Shakira continúa construyendo su imperio

Un impasse en el que Shakira no va a detener su ambición. Duante los meses en los que 'Las mujeres ya no lloran' esté en barbecho, Shakira continuará ofreciendo su talento al mundo. Acaba de confirmarse que la colombiana será parte del consejo asesor de la FIFA para el próximo mundial de futbol de 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Allí estará formando parte del Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, que espera recaudar más de 100 millones de dólares para promover el desarrollo social de niños y jóvenes. En palabras de la propia Shakira: “Estoy entusiasmada de unirme al Consejo Asesor del Fondo Global Citizen de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida.”

Shakira no solo demuestra que su visión empresarial y de negocio es pionero en el mundo, sino que dota de una conciencia social todas las iniciativas musicales y empresariales que acomete. Shakira es un imperio en si mismo; uno donde la música convive con la filantropía y la empresa en armonía: uno donde todo el mundo quiere vivir.