Rocío Molina 30 ENE 2026 - 13:30h.

El colaborador de 'LIDLT' y exconcursante de 'GH' defiende que está en su mejor momento físico tras acudir a un especialista

Con seis meses por delante para el gran día, Suso Álvarez está muy concienciado de que quiere estar perfecto y en su mejor versión para dar el 'sí, quiero' a Marieta. Tras haber vivido recientemente un susto grande al sufrir un accidente de tráfico, el colaborador de 'La isla de las tentaciones' tiene claro lo que es verdaderamente importante y su boda y preparación física está entre sus prioridades.

Para esta ocasión única en la vida, el que fuera también exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' tiene una ayuda única. Su preparador, que es una eminencia en nutrición deportiva, José Gutiérrez que le está ayudando a adoptar hábitos saludables, a bajar kilos y a educarle en el ejercicio regular para cambiar su estilo de vida.

"He decidido dar el paso", comenzaba diciendo Suso Álvarez hace unos meses cuando ya se había iniciado en el mundo de la nutrición de la mano de José Gutiérrez, pero estaba decidido en ese momento a "dar más a sus seguidores". Contento con su evolución, el creador de contenido y prometido de Marieta fijaba en sus destacados de Instagram su evolución: desde cómo había mejorado su volumen, definición o el tipo de comidas que hacía para resolver dudas.

En el plan de Suso Álvarez no solo incluye la alimentación y esta ha cambiado radicalmente desde que está en manos de José Gutiérrez, sino también de un entrenamiento. "Es increíble cómo te puede regular la vida un buen profesional", es la forma en la que el colaborador televisivo define su experiencia con la que "está súper feliz y que me está preparando para mi boda".

Ejercicios de fuerza, de pesas para ganar y fortalecer el músculo son la clave para que Suso Álvarez haya subido peso y esté ahora más que nunca tonificado. "Es increíble lo que esto está haciendo en mí", advierte a sus seguidores en Instagram donde muestra a diario algunos de los ejercicios que hace en el gimnasio y la dieta que lleva y que se adapta a sus rutinas y también a cuando sale de viaje.

"Sin trucos, sin nada más que deporte y buena alimentación", explica el colaborador de 'LIDLT' es cómo ha logrado el resultado del que está tan orgulloso. Su rutina incluye dos desayunos y el ejercicio también ha demostrado que se puede hacer al aire libre e incluso un día de nieve en la montaña.

Después de haber llegado a su primer objetivo de perder peso, ganar volumen, Suso Álvarez se encuentra en la fase de definición, dejando claro que ahora mismo mira no solo por su físico, sino también por su salud. Sintiéndose más fuerte que nunca haciendo cardio y diciendo al mundo que "estoy hecho un toro", el colaborador de 'Fiesta' está en su mejor momento para