28 NOV 2025

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado por quirófano y permanece ingresada

Zoe Bayona está ingresada en un hospital de Málaga. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido unas imágenes que han hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. La que fuera pareja de Josué Bernal ha pasado por quirófano por motivos que aún no han trascendido. Consciente de la preocupación de sus seguidores, la influencer ha prometido que tiene que "contar lo que le ha pasado".

Su perfil de Instagram se ha compartido en un no parar de fotos y vídeos de hospital. La barcelonesa, de 26 años, está ingresada en el hospital desde hace algunos días. Y es que, por lo que ha compartido, en las últimas horas ha pasado por quirófano. "Ha salido todo perfecto", les ha contado a sus incondicionales, para tranquilizarles.

Aunque sí está haciéndoles partícipes de que está en el hospital y que su contenido ha quedado paralizado hasta nuevo aviso (al menos, como lo conocíamos hasta el momento), de momento no ha compartido el motivo que le ha llevado a estar en esta situación. Eso sí, ya hay seguidores que han empezado a lanzar teorías de que podría tratarse de algo estético, pues en un vídeo que ha subido en TikTok se le ve una venda alrededor del pecho.

"Cuando esté un poquito mejor, os cuento qué me ha pasado"

Pero sus palabras han descuadrado a otra parte de sus incondicionales: "Gracias por todos los mensajitos. En estos días, cuando esté un poquito mejor, os cuento qué me ha pasado". Según muestra en los clips que ha compartido en redes, estos días está siendo atendida por su madre, que, además de ejercer con ella de "enfermera premium", se encarga de asearla, peinarla el cabello y darle todos los mimos que necesita en estos momentos.

"Salgo de la operación con cara de brócoli y aún así mi madre no puede evitar hacerme un primer plano a mí semejante cara de gremlin", cuenta con humor junto a un vídeo en el que la vemos en la camilla del hospital, recién salida de quirófano. Pero Zoe Bayona ya se ha resignado a que "estar en el hospital" es sinónimo de "tener cara de bollicao todo el día".

Al desconocerse el motivo de su paso por quirófano y de su ingreso hospitalario, los seguidores de la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' están ahora pendientes a cualquier novedad y actualización en sus redes sociales. Y, aunque de momento solo publica stories contándoles cómo son sus días en el hospital, la amiga intima de Yulen Pereira les ha prometido que "cuando se encuentre mejor", les contará "qué le ha pasado".