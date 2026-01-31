Mariah Carey ha sido galardonada con el premio Persona del Año que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy

"Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera", ha admitido

La icónica cantante estadounidense Mariah Carey ha sido honrada este viernes con el galardón de Persona del Año que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy, en reconocimiento a su trayectoria y su compromiso con las comunidades y las personas necesitadas.

"Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y mi carrera. La lista de los galardonados a Personas del Año de otros años la componen leyendas, iconos y héroes", indicó la artista mientras recogía el premio, en un evento en el que actuaron estrellas como Ke$ha o Maggie Rogers.

La Academia destacó la influencia de Carey

La cantante recibió el galardón en una ceremonia celebrada este viernes en el contexto de la 68º edición de los premios Grammy, cuya gala se celebrará este domingo en Los Ángeles.

Carey se une así a una lista de homenajeados entre los que se incluyen artistas como Joni Mitchell, Jon Bon Jovi o Grateful Dead.

La Academia destacó la influencia de Carey, que va más allá de su talento artístico, como una de las razones para otorgarle este reconocimiento.

La filantropía de Carey es notable «ya sea a través de ayuda en caso de desastre, empoderamiento juvenil o programas que ayudan a quienes enfrentan barreras para acceder a oportunidades», dijo Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, organizadora de estos premios.

Ganadora de cinco premios Grammy y nominada hasta en 34 ocasiones a estos premios, que reconocen lo mejor de la industria musical, Mariah Carey debutó en 1990 con un álbum de título homónimo que fue número 1 en la lista Billboard 200, donde permaneció durante once semanas.

La voz de éxitos como la famosa canción navideña ‘All I Want for Christmas Is You’ (1994) -que se mantuvo este año por más de 20 semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100!, un hito que nadie había logrado hasta entonces- también ha sido abanderada de numerosas causas sociales.

Donó más de un millón de dólares al Fondo Aire Fresco, una organización que ofrece experiencias de verano gratuitas a niños de barrios marginales de comunidades de bajos recursos; además de brindar apoyo a las comunidades afectadas por el destructivo huracán Katrina de 2005 y la pandemia de la covid-19 en 2020.

La gala Persona del Año tuvo su primera edición en 1991 y se encarga de recaudar fondos para apoyar los programas de MusiCares, incluyendo servicios de salud y bienestar, recuperación de adicciones, atención preventiva, ayuda en caso de desastre y apoyo de emergencia para profesionales de la música.