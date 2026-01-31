Timothée Chalamet podría ganar su primer Oscar a sus 30 años gracias a su interpretación en la película 'Marty Supreme'

Timothée Chalamet revela que un actor lo amenazó en el rodaje de su última película: "He estado en la cárcel, no quieres verme enfadado"

El viernes de 30 de enero llega a las salas españolas 'Marty Supreme', la película que le puede dar su primer Oscar a Timothée Chalamet. El largometraje dirigido por Josh Safdie está inspirado en el jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman. Protagonizada y coproducida por Timothée Chalamet, la comedia dramática cuenta con la presencia de otros grandes actores como Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, el cantante Tyler the Creator o Abel Ferrara.

Timothée Chalamet se alzaba el pasado domingo 11 de enero con el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical, imponiéndose a Jesse Plemons (‘Bugonia’), Lee Byung-Hun (‘No Other Choice’), George Clooney (‘Jay Kelly’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Leonardo DiCaprio ( ‘Una batalla tras otra’ ). El próximo 16 de marzo, el actor neoyorquino volverá a enfrentarse, como ya hizo en 2018 por 'Call me by your name', a sus compañeros para ver quién se hace con la estatuilla a Mejor Actor en los Premios Oscar.

Formación y primeros años de actor

A sus 30 años, Timothée Chalamet se ha consagrada como una de las grandes estrellas en Hollywood y del cine contemporáneo. Su nombre aparece ligado tanto a grandes producciones de Hollywood como a proyectos de autor, una combinación poco habitual para un actor de su generación.

Nacido en Nueva York en 1995, Timothée Chalamet proviene de una familia ligada al mundo de las artes escénicas: su padre, de origen francés, trabajaba como editor, mientras que su madre, estadounidense, había sido bailarina y profesora de danza.

Este contexto familiar, muy vinculado al mundo creativo, influyó de forma decisiva en su interés temprano por el mundo del arte y de la interpretación. Siendo tan solo un niño, Timothée Chalamet comenzó a mostrar interés por el mundo de la interpretación, participando en obras escolares y pequeños proyectos audiovisuales.

Viendo el potencial que tenía, los padres de Timothée Chalamet matricularon al actor en prestigiosa academia Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, conocida por haber formado a numerosos artistas.

Tras estar años matriculado, el neoyorquino ingresó en la Universidad de Columbia, aunque su paso por la universidad fue verdaderamente breve, ya que pronto decidió centrarse plenamente en su carrera como actor.

Esta decisión marcó un punto de inflexión e hizo que su apuesta por el mundo del cine y de la interpretación le hayan posicionado como uno de los grandes referentes a sus escasos 30 años.

Su éxito en el mundo del séptimo arte

Sus primeros trabajos como actor profesional llegaron de la mano de la televisión, con apariciones en series como 'Homeland', donde interpretó a un personaje secundario.

Poco después llegaron pequeños papeles en cine, hasta que en 2017 se produjo el gran salto. Ese mismo año protagonizó 'Call Me by Your Name', dirigida por Luca Guadagnino. Su interpretación de Elio, un adolescente que vive su primer amor durante un verano en Italia, fue ampliamente aclamada por la crítica. El papel le valió una nominación al Oscar al mejor actor en 2018, convirtiéndose en uno de los candidatos más jóvenes en la historia del premio.

Fue a partir de su trabajo en 'Call me by your name' y de su nominación al Oscar cuando la carrera de Timothée Chalamet despegó. Participó en producciones de gran repercusión como 'Lady Bird' y 'Mujercitas', ambas dirigidas por Greta Gerwig, donde volvió a demostrar su versatilidad y su facilidad para integrarse en repartos corales.

En los últimos años, su presencia en superproducciones como 'Dune' ha confirmado su estatus de estrella internacional.

Vida personal y activismo

En el plano personal, Timothée Chalamet mantiene una actitud relativamente discreta. Aunque su vida privada despierta un gran interés mediático, el actor suele evitar declaraciones excesivas sobre sus relaciones o su intimidad. Sin embargo, en los últimos meses Timothée Chalamet ha paseado en público y en las alfombras rojas su relación con Kylie Jenner.

La pareja que lleva saliendo desde 2023 se ha convertido en todo un referente para sus millones de fans y seguidores que siguen con lupa todo lo que hacen.

El estilo que han conseguido combinar, tanto dentro como fuera de la alfombra roja, ha sido objeto de atención, convirtiéndoles en una pareja que, a día de hoy, en un auténtico referente de moda por su forma de desafiar códigos tradicionales.

Por otro lado, Timothée Chalamet ha sido uno de los actores que se ha mostrado más interesados por el cambio climático en los últimos años. Sin adoptar un perfil activista constante, no oculta su deseo de utilizar su visibilidad para apoyar causas que considera relevantes.

La trayectoria de Timothée Chalamet, aunque aún esté en pleno desarrollo, combina talento, formación y una elección cuidadosa de proyectos que le han hecho ser la figura que es a día de hoy.