Marieta rompe a llorar al hablar de una de las personas más importantes de su vida

Natalia Sette 31 ENE 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH DÚO' le dedica un video muy especial a las personas más importantes de su vida

El original regalo de cumpleaños de Marieta a Suso Álvarez

Marieta ha vuelto a abrir su corazón ante sus seguidores. La exconcursante de ‘GH DÚO’ ha compartido en su perfil de Instagram un emotivo vídeo en el que se muestra especialmente sensible al hablar de una de las personas más importantes de su vida. Visiblemente emocionada, la influencer no ha podido evitar romper en llanto al recordar todo lo que la echa de menos.

Desde que decidió mudarse a Madrid para desarrollar su carrera profesional, la exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que aprender a vivir lejos de lo que más le importa: su familia. Aunque actualmente vive en la capital junto a Suso Álvarez, su prometido, y sus dos perros, y muy feliz, la creadora de contenido confiesa que tener a su familia lejos le sigue doliendo.

En el video que publica en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más 600.000 seguidores, se centra en dos miembros de su familia fundamentales para ella: sus sobrinos. “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, mis sobrinos, el mayor regalo que me ha dado la vida”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

Para ella, el vínculo es tan fuerte que va más allá de cualquier etiqueta. “Las personas que no tenemos hijos y para nosotros un sobrino es lo más parecido”, explica con sinceridad. A pesar de que se muere de ganas por formar su propia familia junto a Suso, sabe que el vínculo con sus sobrinos no se romperá jamás. “Aunque tenga una familia, aunque tenga hijos, mis sobrinos siempre van a ser parte de mí”, ha asegurado.

Entre lágrimas, la influencer reflexiona sobre lo que significa para ella ser tía. “Eres amiga, hermana, tía, a quien le cuentan las cosas que no le cuentan a sus padres”, ha continuado diciendo.

Dirigiéndose especialmente a su sobrina, con quién tiene una relación más estrecha por la proximidad de edades, termina de desmoronarse. “La echo un montón de menos”, dice a lágrima viva. “La quiero incondicionalmente. Me acuerdo de ella todos los días, mi sobrino igual, son la alegría de la casa”, afirma con contundencia.

De hecho, su sobrina será su madrina en la boda con el colaborador de televisión. En un día tan importante como ese, su pequeña tenía que tener un papel especial. La influencer termina el video mandando un mensaje de agradecimiento a sus sobrinos: “Gracias por existir y por darme el mejor título que me han dado en la vida”.