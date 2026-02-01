Equipo Outdoor 01 FEB 2026 - 12:00h.

La presentadora y exconcursante de 'GH' ha hecho partícipes a sus seguidores de su nueva adquisición: una impresionante librería a medida

Nagore Robles comparte una emocionante noticia tras su complicado momento: "Estoy muy contenta"

Nagore Robles ha dado un paso más en la personalización de su nueva casa al compartir uno de sus proyectos más esperados. Tras la última reforma de su vestidor, la presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' se ha quedado con ganas de más cambios y, esta vez, ha optado por transformar lo que antes era un espacio vacío en una pieza de diseño. La influencer de 42 años ha hecho partícipes a sus seguidores de su nueva adquisición, una impresionante librería a medida cuyo resultado ha sido un éxito rotundo. Se trata de una estructura de estilo industrial en color negro mate, con baldas en tonos claros que contrastan a la perfección con la calidez del suelo de madera.

El detalle que marca la diferencia es, sin duda, la iluminación integrada. Cada estante cuenta con tiras de LED que aportan una luz cálida, transformando el mueble en una auténtica vitrina de exposición. Aunque la presentadora admite que todavía le falta darle ese toque "mono" y personal, "esto de colocar no se me da muy bien", bromeaba en sus redes, ya se pueden verse los primeros detalles en sus baldas: libros, cerámica de diseño, jarrones minimalistas en tonos blancos y amarillos que aportan vitalidad, y una cristalería elegante lista para las cenas con amigos.

Para la expareja de Sandra Barneda, la librería no solo cumple una función estética, sino que aprovecha de forma inteligente el espacio en la esquina. Para llevar a cabo este proyecto tan especial, ha confiado en expertos en diseño de interiores conocidos por sus soluciones funcionales. Aunque ella misma ha confirmado que el montaje ha sido "una palicita", el resultado final es impecable y está tan orgullosa que no ha dejado pasar más tiempo para enseñárselo a su familia virtual.

"¡Estoy flipando!", ha confesado al ver el mueble terminado y pensar que esto le iba a costar mucho más. Tras ese intenso proceso, la de basauri tiene por fin su rincón de lectura soñado en su nueva casa y, al igual que ha ido mostrando otros pasitos, también ha dejado constancia en sus redes de este nuevo hito para transformar su hogar.