Carlota, la hija pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales ha cumplido 8 años y lo ha celebrado con sus hermanos, su padre y la novia de este

Exclusiva | Kiko Rivera ya tendría una oferta por la venta de parte de Cantora: "Podría aceptarla"

Carlota, una de las hijas que Kiko Rivera e Irene Rosales tienen en común, acaba de cumplir 8 años y sus padres, aunque por separado, han celebrado este día tan especial para la familia. Era Irene Rosales la primera en mostrar una felicitación pública a su hija con unas emotivas fotografías en sus redes sociales que acompañaba de una sentida carta:

"Parece que fue ayer cuando te tenía en brazos por primera vez y, en un abrir y cerrar de ojos, hoy ya tienes 8 años. Gracias, mi vida, por llenarnos los días de luz, por ser mi nervio favorito, por buscar siempre un huequito para estar pegada a mí, como si en mis brazos el mundo pesara menos🥰 (...) Eres una niña de corazón valiente, de alma pura y de un amor tan sensible que emociona🥹(...) Y cuánto daría… cuánto daría por que pudieran verte aunque solo fuera un minuto desde ahí arriba, para que entendieran el regalo tan inmenso que eres ✨✨".

La andaluza aprovechaba la felicitación a su hija para recordar a sus padres, unos padres que no solo eran su apoyo principal, si no que además mantenían una estrechísima relación con sus nitas.

La fiesta de Kiko (y Lola) a la pequeña Carlota

Unas horas más tarde era Kiko Rivera quien felicitaba públicamente a su hija, lo hacía compartiendo con sus seguidores las imágenes de la fiesta que había preparado para su hija en su nueva casa de Bollullos de la Mitación y en las que se veía no solo a sus tres hijos, si no también a su nueva pareja, la bailarina Lola García.

La presencia de Lola en esta reunión familiar tan íntima y especial revela que lo suyo va muy en serio y que la joven se lleva genial con los tres hijos de su chico. Junto a la pareja y los niños también estaba Mambo, el pastor alemán del DJ que ya se ha convertido en uno más de la familia. Globos, música, tarta... y también una carta muy especial que Kiko ha escrito para su pequeña:

"Ayer cumplió 8 años mi princesa Carlota. Verte crecer rodeada de tus hermanos, ver cómo os queréis y cómo os cuidáis, es de las cosas que más feliz me hacen en la vida. Eres la pequeña de la familia, pero muchas veces parece que seas la que más sabe del mundo, siempre con esa forma tuya de ver las cosas que nos deja a todos sin palabras. Nunca dejes de ser tan alegre, tan buena y tan especial. Papá siempre va a estar a tu lado. Te amo con locura, mi vida".