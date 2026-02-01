Carlos Otero 01 FEB 2026 - 09:00h.

La actual concursante de 'GH DÚO' tuvo una historia con Carlos Lozano, su compañero de reality, en los 90

Carlos Lozano reaparece y aclara a qué se dedica actualmente y si tiene pareja

Cristina Piaget se ha convertido, por méritos propios, en la gran protagonista de la actual edición de 'GH DÚO'. Su carácter explosivo y su personalidad arrolladora han hecho de la exmodelo y actriz la estrella absoluta del reality. Son muchos los que la han descubierto con su entrada en la casa de Tres Cantos, pero lo cierto es que durante años protagonizó varias historias de amor que coparon las páginas más cotizadas del papel couché.

Carlos Lozano, un amor de juventud

Que Piaget haga pareja en el concurso con Carlos Lozano no es fruto de la casualidad. Ella y el ex de Mónica Hoyos vivieron una relación cuando ambos eran jóvenes promesas de las pasarelas. "Éramos muy inocentes en los 90", recordó Carlos durante la gala inaugural, tras descubrir que formarían uno de los dúos del reality. "Nos mirábamos a los ojos y nos besábamos en los labios. Fue muy bonito", confesó.

Su historia en dos tiempos con José María Cano

Una de las relaciones más mediáticas de Cristina Piaget fue la que la unió a uno de los nombres más influyentes de la música en español: José María Cano, de 'Mecano'. El compositor de himnos como 'Mujer contra mujer' e 'Hijo de la luna' mantuvo una relación con ella durante varios meses.

Fue en 1992, cuando Piaget triunfaba en las pasarelas de Nueva York y Cano grababa el mítico disco 'Aidalai' junto al grupo. Años después, en 2016, los paparazzis volvieron a fotografiarlos juntos en las calles de Madrid.

Sus fotos con Sean Penn, ex de Madonna

Cristina Piaget, que ha actuado en títulos como la película de terror de 2005 'La monja', también vivió un fugaz episodio con una gran estrella de Hollywood.

En 2013 sorprendió a todos cuando los fotógrafos la captaron en Ibiza junto al mismísimo Sean Penn, exmarido de Madonna. El actor, ganador en dos ocasiones del Óscar a Mejor Actor, fue visto con Piaget a bordo de un velero surcando las aguas de la isla.

El padre de su hijo

El hombre más importante en la vida de Cristina Piaget es su hijo Paul David. La modelo lo tuvo en 2011 en solitario tras romper su relación con el hombre con el que estaba. "Sé que va a ser duro, pero lo voy a hacer sola", confesó a la revista '¡HOLA!' antes de convertirse en madre. El padre se desentendió por completo del niño, que ni siquiera lleva sus apellidos.

Su último novio oficial

La última vez que Cristina Piaget habló públicamente de una pareja fue en 2016. En una entrevista para el semanario 'Diez Minutos', la concursante de 'GH DÚO' confesó: "Ahora justo estoy mejor acompañada que nunca. Y creo que esta vez espero que vaya para muy largo, porque tras diez años sin estar enamorada, ahora vuelvo a sentirlo", explicaba.

"La vida es sorprendente y realmente sucede cuando menos te lo esperas", recalcaba. En esa misma conversación explicó qué busca en un hombre: "Compartir, complicidad, que fluya todo de manera natural y esa química que no obedece a la razón… Bondad e inteligencia, y ahora un valor más que para mí es fundamental: que quiera y abrace mucho a Paul".