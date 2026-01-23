Patricia Fernández 23 ENE 2026 - 00:53h.

Así han reaccionado los concursantes al saber que Cristina Piaget continúa en la casa de Tres Cantos

Después de las salvaciones de Carlos Lozano y Carmen Borrego en el programa especial de 'GH DÚO' el pasado martes, Cristina Piaget, Belén Ro y John Guts llegaban en peligro a la gala, entre los que iba a estar el primer expulsado de la semana.

Uno de los tres nominados iba a convertirse en el primer salvado para que la expulsión quedase en duelo y los nervios se palpaban en la sala de expulsión. Jorge Javier Vázquez, con sobre en mano, entonaba un "la audiencia ha decidido que debe continuar en la casa...", para acabar dando el nombre de Cristina, lo que hacía que Piaget estallase de felicidad, que recibía la enhorabuena de sus compañeros y se abrazaba visiblemente feliz a ellos.

Tras esto, Cristina corría para volver a la casa junto a sus compañeros. Ellos se percataban que alguien volvía al salón y ella hacía una icónica entrada desde el confesionario. Al verla, los concursantes no se movían de su asiento en el sofá, mientras Carmen Borrego les decía algo: "Es ella, no os mováis..."

Reproches a Cristina de sus compañeros tras ser salvada

Algo ante lo que ella reaccionaba: "Qué recibimiento, yo también os he echado de menos". Y quería decirles algo sobre lo que había reflexionado tras no decir nada a sus compañeros al irse a la sala de expulsión: "Me he dado cuenta de que me gustaría pediros perdón si os ha molestado. Estaba muy nerviosa, pensaba que me iba a ir".

Pero ellos le recriminaban que "no se había despedido de ninguno" y "se había ido de muy malas maneras". Gloria apuntaba algo: "Nosotros no te faltamos al respeto, cosa que tú si has hecho, ahora entiende nuestra postura". Pero la exmodelo no entendía esto: "¿A quién he faltado el respeto?". Y Manuel no dudaba en decir que a él sí y explicarle los motivos, como también lo hacía Gloria, mientras Cristina explicaba sus actos.