Pedro Jiménez 22 ENE 2026 - 22:45h.

Presentador y modelo se han visto envueltos en un tenso enfrentamiento en pleno directo de 'GH DÚO': "¡Eres tú la que te aislas!"

Carlos Lozano y Cristina Piaget han mantenido durante la gala de 'GH DÚO' que se ha emitido en Telecinco este jueves un tenso enfrentamiento en pleno directo. Un enfrentamiento que ha llegado tras un "ataque de celos" de Cristina Piaget después de que el que fuera presentador de televisión durante tantos años se sentara al lado de Belén Ro y la modelo estallase al verlo: "Se supone que somos pareja de 'GH DÚO'".

Y es que Jorge Javier Vázquez ha conectado con la casa en directo y algo había ocurrido: Cristina Piaget se había llevado un gran disgusto ante algo que acababa de ocurrir, y el presentador le ha preguntado a Carlos Lozano qué es lo que había pasado: "Le he dicho a Cristina si estaba bien, que estaba con ella, y no me ha hecho caso. Entonces, Belén, que está nerviosa y antes había llorado, pues me he quedado con ella para apoyarla".

Tras este acto de Carlos Lozano, según ha contado este, Cristina Piaget ha estallado: "Me ha dicho qué hacía allí, que tenía que estar con ella sentada. Y se ha ido corriendo", ha seguido contando Carlos Lozano.

En ese momento, Cristina Piaget ha aparecido y ha aclarado todo: "¿Podemos decir que has tenido un ataque de celos?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. La modelo ha señalado que si tiene un dúo, en su opinión Carlos Lozano tendría que haber estado a su lado antes que con Belén Ro, que lleva muchísimo tiempo "trabajando en televisión": "Si es la primera vez que vienes a un reality y estás más sola que la una, lo normal es que te sientes aquí".

Ante la pregunta de qué hubiera esperado de Carlos Lozano, Cristina Piaget ha sido clara y concisa: "Que estuviera a mi lado". Carlos Lozano ha subrayado que se lo ha ofrecido en su momento, algo que Cristina Piaget ha negado: "¡No lo has hecho!".

Pero la versión de Belén Ro refrenda las palabras de Carlos Lozano. Según ha contado la colaboradora, antes de sentarse junto a Belén Ro, Carlos Lozano le había preguntado antes a Cristina Piaget si quería que se sentara junto a ella, a lo que esta dijo que "no".

Carlos Lozano estalla ante Cristina Piaget

"¡Si eres tú la que te aislas!", ha exclamado en un momento dado Carlos Lozano, estallando por completo ante su pareja de concurso. "De mí lleva un día y medio gritándome. Estaré con ella protegiéndola hasta el final siempre que tenga razón y dentro de unos límites. Si no, me aislaré y me va a entrar ansiedad... y no voy a estar ahí. No puedo dejarme la piel y el corazón... uno intenta e intenta y eso", ha indicado el concursante.