John Guts, primer expulsado de 'GH DÚO': su trayectoria profesional y su polémico paso por realities de supervivencia en México

John Guts se ha convertido en uno de los nombres más sonados de la actual edición de 'GH DÚO' y convertirse en el primer expulsado. Su paso por la casa de Tres Cantos no ha pasado desapercibido. Aunque para el público español era prácticamente desconocido, en Latinoamérica cuenta con una larga trayectoria en realities de supervivencia que le ha valido el apodo de "villano". Descubrimos su trayectoria profesional y su lista de polémicas.

John Guts y su vida antes de 'GH DÚO'

Detrás del nombre artístico de John Guts se encuentra Jonathan Gutiérrez, natural de Nuevo León, en México. Antes de convertirse en un rostro habitual de los realities, desarrolló una vida profesional alejada de los focos y de las cámaras.

El mexicano es piloto aviador y empresario, una faceta que ha combinado con otras actividades vinculadas al entretenimiento, como la producción musical, la composición y la interpretación. John reside habitualmente en México, donde ha construido su base profesional y también personal, ya que es donde tiene a su círculo social.

En el plano sentimental, su vida amorosa también ha sido objeto de atención para la prensa. Entre sus relaciones más conocidas figura la que mantuvo con Brenda Zambrano, influencer y exconcursante de 'Acapulco Shore'. Una relación marcada por la polémica y que terminó de manera conflictiva, alimentando titulares y comentarios tanto dentro como fuera de la televisión.

Más allá de ese vínculo, poco se conoce sobre otras parejas estables, ya que John ha mantenido su ámbito personal en un segundo plano frente a su faceta televisiva. Además, recientemente aseguró en 'GH DÚO' que tampoco tiene familia directa con la que mantenga una buena relación, decidió alejarse de su círculo familiar y seguir su propio camino.

Por qué se le considera "el villano de los realities"

Antes de llegar a 'GH DÚO' y convertirse en el primer expulsado, John Guts había participado en numerosos realities en Latinoamérica, especialmente en formatos de supervivencia. Su nombre está estrechamente ligado a programas como 'Survivor México', donde concursó en varias ediciones y se consolidó como uno de los personajes más controvertidos del formato.

Fue precisamente en este programa donde comenzó a forjarse su fama de villano, ya que sus compañeros opiniaban que era un concursante manipulador, polarizador y con una clara inclinación a romper alianzas y desestabilizar la convivencia. En 'Survivor México' llegó a ser apodado como el "villano del año" por sus compañeros, y desde entonces, lleva el título consigo.

Además del reality mexicano, también participó en 'La venganza de los ex VIP', donde coincidió con algunas de sus exparejas sentimentales como Brenda Zambrano, con la que protagonizó una gran polémica dentro de la villa.

Y también en 'La ley de la selva', un reality producido por Netflix centrado en la resistencia física y mental en entornos extremos. En todos ellos, su fuerza física en las pruebas, su carácter y su facilidad para provocar conflictos le situaron en el centro de la polémica y se mantuvo durante semanas en los diferentes concursos.

Esa reputación de villano es, precisamente, la que ahora le precede y así ha determinado la misma Belén Rodríguez en 'GH DÚO' antes de ser ella la segunda expulsada de la casa.