BORJA Y ALMUDENA

Los fans de 'La isla de las tentaciones 9' aplauden la sorpresa de Borja a Almudena por su cumpleaños: "Darío no lo hacía especial"

Borja y Almudena
Borja y Almudena celebrando el cumpleaños de ella. Instagram (@borjasilva44 y @almudnapr)
Tras seis meses conociéndose en secreto, Almudena Porras y Borja Silva han podido anunciar por fin que, después de 'La isla de las tentaciones 9', tomaron la decisión de apostar por su romance y que actualmente son pareja. Así lo han contado en su visita en '¡De viernes!', tras la cual han compartido un carrusel de fotos en Instagram para que sus fans sepan cómo han sido los primeros meses de su relación.

Borja, con el corazón en la mano, se declara a Almudena y hacen oficial su relación: "Me gustaría que el mundo supiera que estamos juntos" ¡De viernes! Temporada 4 Top Vídeos 687
Borja, con el corazón en la mano, se declara a Almudena y hacen oficial su relación: "Me gustaría que el mundo supiera que estamos juntos"
En las imágenes, se ve que han pasado juntos las Navidades, que han estado de vacaciones en la playa y que él ha ido a visitarla a Málaga; pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidores han sido las fotos del cumpleaños de Almudena. Se ven dos imágenes de ese momento: una en lasque aparece el salón la casa de la amiga de Sandra Barrios lleno de globos y a ella sujetando sonriente un ramo de flores y otra en la que él le espera en la cama, que ha llenado con globos, pétalos de flores y dos bolsas de una conocida marca de joyas.

Los seguidores de la malagueña han celebrado que Borja le diera esta sorpresa por su cumpleaños, ya que uno de sus grandes lamentos en 'La isla de las tentaciones 9' era que Darío Linero, su novio por aquel entonces, nunca le había hecho "especial" el día de su cumpleaños: afirmó que nunca le tenía preparada una tarta y que no le hacía regalos en ese día tan importante para ella.

En X y en Instagram se pueden leer muchos comentarios de los seguidores de ambos celebrando que Almudena haya encontrado a una persona que le haga feliz tal y como ella desea: "Darío no lo hacía especial y Borja sí, ha ganado", "Celebró su cumple como merecía", "Por fin".

