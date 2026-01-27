Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 19:49h.

Almudena Porras y Borja Silva se han sumado al trend de contestar a preguntas en pareja para revelar detalles de su relación

Desde que anunciaron en '¡De viernes!' que son pareja tras su paso por 'La isla de las tentaciones 9', Almudena Porras y Borja Silva han comenzado a compartir contenido juntos en redes sociales, algo que antes no hacían porque no podían hacer spoiler de su situación sentimental durante la emisión del programa presentado por Sandra Barneda.

Su primer movimiento fue seguirse en Instagram, tras lo cual compartieron un carrusel de fotos en el que muestran cómo han vivido en secreto los primeros seis meses de su romance. La publicación ha sido todo un éxito y es que acumula cerca de 850.000 'me gustas' en apenas dos días. También han hecho un trend muy popular en colaboración con la cuenta de Instagram de '¡De viernes!', que consiste en dar detalles de cómo es cada miembro de la pareja en relación con el otro.

En la mayoría de las respuestas la pareja ha estado de acuerdo: han coincidido en que Borja es el más cariñoso y el más fogoso y que Almudena es la que más se enfada pero también la que pide perdón primero; en lo que no han coincidido es en que los dos señalan al otro cuando les preguntan quién es "el más cabezota".

"¡Amo estos vídeos! ¿Para cuándo otro, Borja?", le ha preguntado Almudena a su novio en la zona de comentarios del post, a lo que él ha respondido: "Creo que tenemos que grabar cosillas, ¿no?". Con este intercambio de mensajes, la pareja ha demostrado que su intención es seguir creando contenido juntos para sus redes sociales y que así sus seguidores puedan seguir descubriendo cosas de su relación, sobre la que no podían publicar nada hasta hace menos de una semana.