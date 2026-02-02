Jeny Llada, sobre Fernando Esteso: "Ha sido un juguete roto desde hace muchos años"

Jeny Llada recuerda a Fernando Esteso tras su muerte

Fernando Esteso falleció este domingo en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a los 80 años. El actor y humorista, que había sido ingresado días atrás por problemas respiratorios, murió durante la madrugada.

Jeny Llada, vedette y actriz, visita el plató de 'El tiempo justo' para recordar a su amigo: “Ha muerto con unos ánimos tremendos, me decía: ‘Voy a ir a Madrid, voy a ir a verte al teatro’. Él tenía ese afán de seguir, pero no podía, se le notaba en la voz”.

Jeny explica cómo era Fernando Esteso: “Era un gran seductor, era un galán, adoraba a las mujeres, las trataba con mucha ternura. Luego, en los rodajes, era muy profesional, muy amoroso, pero estudiaba poco porque le gustaba improvisar. Tenía un gran don de la palabra”.

Además, opina sobre la carrera profesional de Fernando Esteso: “Yo le veo como un juguete roto desde hace muchos años y luego me he quedado con las ganas de que hiciera un papel de drama, me quedo con las ganas de verle en una película como la que hizo Andrés Pajares. Él no era un hombre muy de reconocimientos, él con que le llamases estaba contento”.

Por último, opina sobre la mala situación económica que tenía actualmente Fernando: “Ahora me da mucha pena y rabia que ha estado veinte años que económicamente no estaba bien, no tenía trabajo, nadie le ofrecía nada para darle un empujón”.