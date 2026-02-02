Equipo Outdoor 02 FEB 2026 - 08:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y novia de Mario Casas ya ha puesto en marcha una rutina de cuatro ejercicios clave con los que promete lucir cuerpazo en verano

Melyssa Pinto arranca el año por todo lo alto con un objetivo claro, llegar a la temporada de verano en su mejor versión. Para lograrlo, la exconcursante de 'Supervivientes' y novia de Mario Casas ya ha puesto en marcha una rutina de cuatro ejercicios clave que promete transformar su físico.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y exnovia de Tom Brusse ha querido hacer partícipe a su comunidad de este nuevo propósito preguntándose con humor en sus historias "¿Conseguiré culazo para este verano?". Entre risas, ha demostrado que su entrenamiento ya ha comenzado oficialmente, dejando claro que la constancia es su mejor aliada.

La rutina que sigue la exconcursante de 'Supervivientes' destaca por su gran efectividad al combinar el entrenamiento de fuerza, centrado en el tren inferior y los glúteos, y con el trabajo cardiovascular para estilizar la silueta. Se trata de un circuito de cuatro pasos que ella practica en el gimnasio. La sesión comienza con cardio en la cinta de marcha rápida, lo que le permite calentar, fortalecer las piernas y activar el sistema cardiovascular antes de pasar a la parte más intensa.

Una vez finalizado el calentamiento, la influencer inicia el bloque de fuerza con la sentadilla trasera con barra. Este ejercicio consiste en apoyar la barra sobre la parte alta de la espalda, con los pies separados a la altura de los hombros y manteniendo siempre un control firme del tronco para evitar posibles lesiones.

El tercer paso de su rutina consiste en realizar zancadas alternas, partiendo de una posición fija, desplaza una pierna tras otra cargando todavía con la barra, un movimiento que, además de tonificar el tren inferior, resulta fundamental para mejorar el equilibrio.

Para finalizar, la catalana ejecuta el cuarto ejercicio en dos formas distintas con peso muerto. En la primera, utiliza mancuernas e inclina la cadera hacia atrás para subir y bajar de forma controlada sin flexionar las piernas en exceso. En la segunda versión, sustituye las mancuernas por una pesa situada a la altura del pecho, repitiendo el movimiento de ascenso y descenso con la espalda completamente recta.

De esta manera, Melyssa Pinto demuestra que no existen fórmulas mágicas, sino que el secreto reside en el compromiso y el esfuerzo diario. Con su nueva rutina, la creadora de contenido se convierte en una fuente de inspiración para sus seguidores, dejando claro que, con disciplina y una actitud positiva, cualquiera puede conseguir sus objetivos.