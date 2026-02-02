Maitena Berrueco 02 FEB 2026 - 14:21h.

María, de 55 años está acusada de asesinar a su pareja Luis, de 67 años con ensañamiento

Una mujer de 55 años mata a su marido en Bilbao: ha confesado el crimen a la Ertzaintza antes de ser detenida

BilbaoEl barrio bilbaíno de Uribarri llora a Luis, su vecino “de toda la vida”, asesinado a cuchilladas el viernes pasado por su pareja María, quien se recupera en el hospital a la espera de ser trasladada a prisión. Luis, de 67 años era el propietario de una pequeña tasca en la calle Trauko, el bar Fernan, que ya sin dueño no ha vuelto a levantar la persiana. Pegada a ella, una espontánea nota llamaba a los vecinos a concentrarse en su recuerdo. Así reza el cartel: "Desde Auzoa Berritzen queremos invitar a vecinas y vecinos del barrio concentrarnos el lunes 2 de febrero a las 14:00 h, frente al Bar Fernan, para mostrar nuestro apoyo, cercanía y solidaridad tras el trágico asesinato de nuestro vecino y compañero Luis. Será un momento de respeto, silencio y unión, para acompañar a su familia y rechaza cualquier forma de violencia. Os esperamos".

Han pasado tres días del asesinato y este barrio de la capital vizcaína aún sigue conmocionado. "Me lo contó mi hija y ha sido muy impactante para mí, porque conocía a Luis desde hace muchos años", confesaba un residente del barrio, el mismo adjetivo que usaba poco después otra señora, "aún sigo impactada, es de esas cosas que no te esperas", añadía.

Como ellos, todos cuantos conocían a este hostelero, separado y padre de tres hijos de un matrimonio anterior, todavía no pueden creerse que haya sido asesinado. La autora del crimen, que permanece hospitalizada, guarda silencio, pero el barrio no quiere hacerlo. Son muchos los que quieren mostrar su cariño a la víctima , “un vecino de toda la vida”, “encantador” y “muy conocido en la zona”. Por eso, este lunes 2, muchos de ellos se han concentrado ante el bar de Luis para recordarle y mostrar su solidaridad con su familia.

El crimen se cometió en el domicilio que la pareja compartía, un quinto piso del número 12 de la calle Maurice Ravel de Bilbao. A pocos metros de allí, el Bar Fernan, que la víctima regentaba, se ha convertido en una especie de altar, lleno de velas y flores.

Un altar improvisado

La persiana metálica, que permanece bajada, se ha transformado en una especie de tablón en el que, en nombre de la familia, primero se colocó un cartel en el que se podía leer: “Muchas gracias por todo el apoyo a los clientes y amigos del barrio. Te queremos, aita”. Durante el fin de semana, ha aparecido pegado un cartel con una convocatoria vecinal: "Queremos invitar a las vecinas y vecinos del barrio a concentrarnos el lunes, 2 de febrero, a las 14:00h frente al Bar Fernan, para mostrar nuestro apoyo, cercanía y solidaridad tras el trágico asesinato de nuestro vecino y compañero Luis”.

Su pareja María, de 55 años, que confesó el crimen a los primeros agentes que llegaron al domicilio, no quiso declarar ante la juez que decretó su ingreso en prisión preventiva. Un traslado que se producirá una vez le den el alta, ya que la mujer se encuentra ingresada en el hospital de Basurto, recuperándose de las heridas y los cortes que se produjo, al parecer, mientras acuchillaba a Luis.

La investigación de la Ertzaintza no ha desvelado el móvil que llevó a María a asesinar con ensañamiento al hombre con el que llevaba cinco años compartiendo una relación sentimental. Tampoco la propia autora, que no ha querido declarar ante la juez.