Lidia González 03 FEB 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio y admite llevar semanas llorando por lo ocurrido entre su expareja y su amiga

Las imágenes de Claudia besándose con Rodri y Helena con Gilbert, al descubierto en 'Tentaciones Privé'

Compartir







Claudia Chacón habla del duro momento que atraviesa por la relación de Helena y Gilbert - LIDLT¡Ha llegado el momento de Claudia Chacón! La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está cansada de guardar silencio y, por ello, se sienta frente a las cámaras para confesar el duro momento que atraviesa por la relación de Helena Arauz y Gilbert. Después que saliese a la luz que se ha roto la amistad entre las dos influencers, la de Mallorca ha querido dar todas sus explicaciones y explicar todo lo que está viviendo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Me estoy cansando de estar callada”, comienza explicando. La creadora de contenido ha llegado al límite y se ha sincerado sobre la situación que lleva soportando durante mucho tiempo: “Llevo semanas con ataques de ansiedad”. Además de por lo inesperada que ha sido toda la situación de saber que su ex y su amiga “se están conociendo”, las formas en las que ha sucedido han pillado a Claudia por sorpresa: “No me esperaba algo así”.

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras le manda un emotivo mensaje a Borja Silva

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha descubierto todos los detalles de esta nueva relación, explica el origen de toda esta situación y desvela el verdadero motivo por el que se están comportando de esta manera: “Me quiere hacer daño, estaban esperando para tener un poco de atención”. Muy cansada por todo lo que está sucediendo, la creadora de contenido asegura: “Me duele que el precio sea yo”.

Claudia Chacón admite haberse culpabilizado demasiado por su situación con Gilbert

Claudia Chacón no solo se ha sincerado sobre lo mal que lo está pasando después de enterarse de lo que ha sucedido entre Gilbert y Helena, sino que también ha reflexionado sobre lo que ha ocurrido durante estos meses. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite haberse culpabilizado demasiado por su situación con su expareja. “Lo he pasado fatal, pero nunca he hablado mal de él”, asegura.

Claudia Chacón se estrena en mtmad y se sienta frente a las cámaras para dar un golpe sobre la mesa y explicar qué es lo que está sucediendo en su vida. Después de tener un cara a cara con su expareja, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela el límite al que ha llegado por la relación entre Gilbert y Helena. Además, la influencer le manda un mensaje muy directo a la que fuera su amiga y revela todas las claves de lo que ha sucedido. ¡Descubre todo lo que ha pasado y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!