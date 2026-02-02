Lidia González 02 FEB 2026 - 16:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla del vestido que ha marcado dos momentos muy importantes de su vida

Almudena Porras estrena su canal de mtmad para contar todos los secretos de su vida y ha querido destapar una gran incógnita sobre ella. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el origen del significativo vestido que llevó en su hoguera final con Darío Linero. La influencer cuenta todos los detalles sobre esta prenda que tanto ha llamado la atención y explica de dónde viene. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Hoy en día, la creadora de contenido sigue sin creer las vueltas que da la vida y el hecho de que haya terminado una relación de once años para comenzar una nueva con Borja Silva, a quien le ha mandado un emotivo mensaje. Además, la influencer ha querido hablar sobre una prenda muy especial que ha marcado dos momentos muy importantes de su vida: “Es una experiencia que nunca olvidaré”.

“Es el vestido que más ha dado de qué hablar”, comienza explicando, haciendo referencia al resto de prendas que tiene en su armario. Muy contenta por el impacto que ha tenido esta pieza de su colección, cuenta la otra situación en la que también llamó mucho la atención: “¿Quién me iba a decir que me lo pondría en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’?”.

Almudena Porras ha contado aspectos desconocidos de su vida y no solo ha sacado a relucir el origen del vestido que utilizó en su hoguera final con Darío Linero. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña fotos inéditas de su adolescencia y comenta, sin tapujos, su gran cambio físico: “Era muy fea”.

Almudena Porras llega pisando fuerte a su canal de mtmad, ‘La era Almudena’, para contar todo lo que no se sabe sobre ella y sincerarse sobre su vida antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido ha explicado el origen de su vestido de la hoguera final y ha desvelado todas sus operaciones y retoques estéticos. Además, se sincera sobre su carrera como modelo y confiesa si va a volver a las pasarelas tras su salto a la fama. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!