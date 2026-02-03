Joaquín Prat defiende las relaciones LAT ante los rumores de crisis entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 19:08h.

Joaquín Prat ha salido en defensa del modelo de relación LAT al hablar en 'El tiempo justo' de la posible crisis de Ajla y Jota Peleteiro

Los rumores de crisis entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic se han intensificado en los últimos días. Comenzaron la semana pasada cuando ella se quitó el apellido Peleteiro en Instagram y volvió a ponerse su apellido de soltera y se han disparado cuando ambos han borrado varias de sus fotos juntos en sus perfiles. Leticia Requejo y Antonio Rossi han compartido en 'El tiempo justo' la información que tienen.

Leticia Requejo ha explicado la pareja ha pasado "unas navidades muy complicadas" en las que han protagonizado "muchas discusiones" que han dado lugar a una crisis "que ni ellos mismos saben si es definitiva o temporal": "Uno de los motivos que habría afectado a la pareja en esa crisis importante es que Jota, por temas laborales y familiares, estaría haciendo muchos viajes en estos últimos meses".

Antonio Rossi, que es amigo íntimo de Ajla, ha explicado que a día de hoy no hay ruptura y ha explicado que la razón por la que Ajla se quitó el apellido Peleteiro de Instagram para ponerse Etemovic fue para homenajear a su padre, que acaba de fallecer. También ha explicado que no debería tenerse en cuenta como presunto motivo de esta supuesta crisis el hecho de que Jota viaje mucho porque ellos son una pareja que no vive en el mismo hogar, ni siquiera en el mismo país: "Ella vive en Ámsterdam y él en Riad, así que es verdad que pasan mucho tiempo mensualmente sin verse".

Al escuchar esto, Leticia Requejo ha comentado que vivir separados "pasa factura" y Joaquín Prat ha reaccionado explicando que vivir en casas diferentes se conoce ahora como ser pareja LAT y ha defendido este modelo de relación. "¡Porque tú lo digas! Anda que no hay gente que mantiene relaciones LAT, es que tenéis que tener cuidado con los comentarios que hacéis porque nos enterráis a algunos", le ha dicho a su compañera, que ha aclarado rápidamente que no se quería referir a su caso: "Te tengo que decir que no estaba pensando en ti".