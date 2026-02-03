Rocío Molina 03 FEB 2026 - 15:00h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha recibido unos mensajes alarmantes tras mostrar la última adquisición para su casa

Marta Peñate comunica una feliz noticia que cambia su vida y la de Tony Spina de forma radical: "Estoy muy ilusionada"

Marta Peñate ha pasado de tener una gran ilusión por su última compra a sentir verdadera preocupación ante lo que le han dicho sus seguidores. La influencer, exconcursante de 'Gran Hermano' y ahora presentadora de 'Tentaciones Privé' desconocía los riesgos de esta adquisición que ha compartido en sus redes orgullosa hasta que se ha encontrado con una seria advertencia de que está poniendo en peligro su salud.

Sin sospechar el revuelo que iba a provocar esta última adquisición, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha mostrado con ilusión unos originales vasos de cristal de la plataforma Shein, que cuentan con la particularidad de contener en su interior unas figuras de cristal de animales en relieve. "Los vi por casualidad", ha escrito de los que ya tiene en su colección sin descartar el hacerse con más.

Sin embargo, su entusiasmo se ha cambiado por preocupación cuando la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, se ha encontrado con una serie de mensajes con los que le han alertado del riesgo que corre su salud con esta compra. Tras desvelar el error que ha cometiendo y todo lo relativo a su tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada, Marta Peñate puede presumir de tener una comunidad que está muy pendiente de ella y que se preocupa de lo que le pueda pasar. El mejor ejemplo está en esta advertencia que le han dado.

Según los mensajes que ha recibido, la fragilidad de las figuras de cristal que contienen estos vasos representan un riesgo real. Una seguidora le ha puesto de ejemplo su caso: se le desprendió un trozo de cristal mientras fregaba y otra llegó a tragarse un fragmento roto sin darse cuenta y tuvo consecuencias. "Sufrió mucho", le han indicado.

Un peligro real que desconocía la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y del que ha sido consciente a partir de los duros testimonios recibidos. La reacción de Marta Peñate ha sido inmediata. Visiblemente afectada, la presentadora de 'Tentaciones Privé' ha declarado que se deshará de ellos. "Me ha dado una bajona... No los pienso usar más", ha declarado para tranquilizar a sus seguidores.

Además de esa medida, Marta Peñate también ha pedido públicamente en sus redes que no los compren para evitar cualquier tipo de accidente doméstico ahora que ha sido alertada del riesgo de salud que corre con estos objetos de diseño.