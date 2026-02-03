Sheila Casas relata el calvario que vivió al sufrir síndrome de abstinencia del azúcar

Rocío Molina 03 FEB 2026 - 13:55h.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' confiesa los efectos secundarios que sufrió al dejar el azúcar tras una dieta

Sheila Casas toma una importante decisión y explica el motivo: "Hoy por fin lo hice"

Compartir







Sheila Casas ha sorprendido con unas declaraciones que ha concedido para el podcast 'Mujer Vital', de Edgar Barrionuevo, donde ha revelado el calvario que vivió al sufrir síndrome de abstinencia del azúcar. La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha contado cómo para vencer al SIBO recurrió a una dieta que puso a prueba su resistencia y que le hizo pasar por un proceso fuerte de desintoxicación.

Lo que Sheila Casas comenzó como un cambio de hábitos alimenticios para poner remedio al SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) que le hacía encontrarse mal y estar incómoda con su cuerpo, ha sido más complicado de lo que se pensaba y ha sufrido efectos secundarios.

La hermana de Mario Casas ha explicado que comenzó a seguir una dieta baja en FODMAP (limitando los carbohidratos fermentables para aliviar la inflamación y los problemas digestivos) pero eso le valió un severo síndrome de abstinencia del azúcar.

PUEDE INTERESARTE El guiño de Sheila Casas a Melyssa Pinto que evidencia cómo es su verdadera relación

"Llegó un momento donde ya no quería comer porque si tenía que hacer vida social no podía comer. Si lo hacía me tenía que poner pues una sudadera o una camiseta ancha porque sino no podía (por la inflamación). Seguí una dieta y todo el proceso, pero pasé por el síndrome de abstinencia del azúcar", ha contado ahora.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al hablar del punto más crítico que sintió al experimentar los efectos de la falta de glucosa, la exparticipante de 'Bailando con las estrellas' todavía se asombra de cómo esto afectó directamente a su estado de ánimo y de energía. "Empecé a llorar todos los días durante tres días. Yo no entendía. Yo decía, ¿por qué estoy llorando? Estaba cansada. No podía con la vida. Pensaba que me estaba poniendo mala", ha confesado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Según su testimonio, la actriz y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha descrito que sintió una sensación de vacío, tristeza y ansiedad que le hicieron en más de una ocasión pensar en abandonar esta dieta. "No podía hacer ejercicio. Me fui a hacer una de mis clases y no podía. O sea, yo no podía levantar el brazo así. Fueron tres días muy duros que me dieron ganas de retroceder, de volver a mi vida normal", ha admitido, aunque siguió adelante y ahora puede decir que se ha curado del SIBO después de la medicación, dieta y de haber pasado por esto.

La sinceridad con la que Sheila Casas ha hablado de este problema ha sorprendido a sus seguidores. "Valioso testimonio", "muy interesante", "no somos conscientes de esto, gracias", son algunos de los muchos mensajes que ha recibido tras hablar de su crisis de abstinencia del azúcar.