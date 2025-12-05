Rocío Molina 05 DIC 2025 - 10:18h.

La intérprete y hermana de Mario Casas celebra una decisión que ha tomado y que supone un cambio de vida

El guiño de Sheila Casas a Melyssa Pinto que evidencia cómo es su verdadera relación

Compartir







Sheila Casas ha comunicado una decisión que ha tomado que pretende ser el inicio de una nueva etapa. La actriz y hermana de Mario Casas ha integrado un nuevo hábito que va a intentar convertir en una costumbre para el 2026. Un año al que por cierto la influencer pide algo muy concreto después de haber vivido ocho meses de felicidad y la ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras salir este de 'Supervivientes'.

Después de hablar recientemente con los periodistas y compartir cómo se encuentra en la actualidad y cómo tiene el corazón, Sheila Casas ha explicado si tiene ganas de enamorarse, lo que espera del año que entra y la decisión que ha tomado y que es para ella ahora una gran motivación.

"Yo creo que estoy muy bien. ¿Sabes lo más importante? Que tienes que robarte el corazón tú mismo. Cuando tú te quieres es cuando viene la gente, porque cuando tú te quieres, puedes querer a los demás. Quiero quererme a mí misma y es lo que pido", ha expresado la intérprete a los periodistas de Europa Press en el estreno de la película que protagoniza su hermano Óscar Casas, 'Me has robado el corazón'.

Y en esa línea de apostar por una misma, quererse y cuidarse, Sheila Casas ha dado un nuevo paso que ha comunicado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi ha dejado de posponer algo que quería hacer desde hace tiempo y que para ella es importante.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Llevaba bastante tiempo con eso de, mañana empiezo. Y hoy por fin lo hice y qué bien sienta", ha contado Sheila Casas al confesar el motivo de su inesperada publicación. Con una imagen de ella en su primera clase de pilates, la intérprete de 38 años ha hecho su apuesta fuerte para comenzar con un nuevo hábito que quiere mantener a lo largo de este 2026 que en unas semanas comenzará.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Este primer paso es el comienzo de un propósito más ambicioso. "Aunque sea poquito, hacer ejercicio. Empecé con pilates para ir poco a poco de nuevo", ha avanzado de este logro que la está haciendo sentirse realizada y cumplir un objetivo que desde hacía un tiempo que perseguía. Esta rutina que se ha puesto, Sheila Casas pretende que sea un camino más para cuidarse ella misma y quererse, tal como avanzaba a los periodistas.