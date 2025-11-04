El guiño de Sheila Casas a Melyssa Pinto que evidencia cómo es su relación

Rocío Molina 04 NOV 2025 - 13:05h.

La actriz y exnovia de Álvaro Muñoz Escassi no ha dudado en tener un bonito gesto con la pareja de su hermano Mario Casas

Melyssa Pinto y Mario Casas son desde hace meses la pareja de moda. La exconcursante de 'Supervivientes' y el actor no esconden su felicidad ni las miradas huidizas cada vez que les preguntan por su relación, aunque siguen evitando verse juntos. Pero la que fuera participante de 'LIDLT' ha dado un paso más al coincidir en un evento con Sheila Casas, hermana del intérprete, y tener unas bonitas palabras hacia ella. Un gesto que ahora la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi le ha devuelto en forma de guiño que evidencia cómo es su relación.

Más allá de verlas posando juntas y de que quedase la duda de si compartieron viaje en familia en verano a El Salvador, la actriz de 37 años y la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', de 34 años, tienen buena conexión. "Con la mejor compañía", "Melyssa huele muy dulce" y "es familia", eran las palabras que Sheila Casas le dedicaba en público en el primer acto en el que ambas coincidían.

Y de puertas para dentro parece que esa relación es todavía más estrecha a juzgar por el último gesto que ha tenido con su 'cuñada' y que ha compartido en sus redes sociales. Conocedora de los últimos proyectos laborales en los que está inmersa Melyssa Pinto, la exnovia de Álvaro Muñoz Escassi no ha dudado en apoyarla en público.

Ayudarla en su gran hito profesional es algo que Sheila Casas hace encantada y más si se trata de algo relativo a la primera colaboración como diseñadora de Melyssa Pinto con la marca italiana Gioseppo. Su sueño de dedicarse al mundo de la moda cada vez lo siente más cerca y con su colección 'Wild Muse' ya ha dado el primer y decisivo paso.

Melyssa Pinto se ha metido a todos en el bolsillo con sus cinco piezas de piel premium que componen esta colección y que van desde bailarinas hasta a unas elegantes botas. Y, precisamente los botines de su colección han enamorado a Sheila Casas y esta no ha dudado en gritarlo a los cuatro vientos con una publicación de lo más especial en sus redes.

"Enamorada de estos botines diseño hecho por Melyssa Pinto de la marca Gioseppo", ha escrito la hermana de Mario Casas, acompañando sus palabras de una imagen de estas prenda que va a utilizar mucho este otoño e invierno. Un bonito detalle que evidencia la cercanía que hay entre ambas y que Melyssa Pinto le ha respondido con varios corazones.