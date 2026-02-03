Verdeliss alucina con lo que su hija Miren le ha pedido por su 7º cumpleaños

Equipo Outdoor 03 FEB 2026 - 10:45h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir el ingenioso regalo que ha pedido su hija por su 7º cumpleaños

Verdeliss toma una importante decisión que afecta a sus hijos: "Ya no me siento cómoda"

Estefanía Unzu Ripoll, conocida en redes como Verdeliss, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir el ingenioso regalo que ha pedido su hija Miren por su séptimo cumpleaños. La pequeña ha sorprendido a todos con una madurez y una practicidad inesperadas para su edad, dejando a la influencer totalmente descolocada.

En un vídeo compartido en sus historias, la exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado el cuaderno donde Miren dibujó, con muchísima precisión, los regalos que quería recibir en este cumpleaños. Lejos de los juguetes tradicionales que suelen pedir los niños, la pequeña ha optado por peticiones de lo más funcionales, especialmente útiles para una familia tan numerosa.

En el dibujo se distinguen tres cosas: un pulpo, una mesa nueva para su habitación, pese a que Estefi insiste en que ya tiene una y apenas queda espacio y, lo que más ha llamado la atención de todos, un robot aspirador. Con todo lujo de detalles, Miren ha dibujado incluso los cepillos laterales del aparato, insistiendo en que su función principal sería recoger "todas las migas" del suelo.

Entre risas y asombro, Verdeliss explicó el trasfondo de esta petición tan peculiar. Mantener el orden y la limpieza en una casa con ocho hijos es un reto constante, y la navarra ha confesado que uno de sus mayores quebraderos de cabeza son, precisamente, las migas que quedan por el suelo cuando los niños pasean con un bocadillo en la mano. Aunque intenta imponer la norma de comer solo en el comedor, reconoce que es una tarea casi imposible.

"Parece que acabas de pasar el paño a un espejo y al minuto siguiente está otra vez lleno de salpicones", comentaba la influencer en el vídeo. Al parecer, Miren es muy consciente de esta situación en casa y ha decidido que el mejor regalo para su séptimo cumpleaños sea una aspiradora para ayudar en las tareas del hogar.

Sin duda, la hija de Estefi Unzu ha dejado sin palabras tanto a su madre como a sus seguidores, una petición con la que demuestra tener, a su corta edad, una asombrosa capacidad de observación y un gran sentido de la organización ante una familia tan numerosa.