Verdeliss celebra los 10 años de sus mellizas, Eider y Anne

Natalia Sette 28 ENE 2026 - 18:28h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte un recopilatorio de fotos de sus pequeñas y les felicita el cumpleaños

Todos los retos alcanzados de Aimar, hijo de Verdeliss, que le convierten en niño prodigio con 20 años

El tiempo pasa volando y Verdeliss es muy consciente de ello. La creadora de contenido, que ha compartido gran parte de su vida familiar con todos sus seguidores, ha vivido un momento muy emocional como madre: celebrar los 10 años de sus mellizas, Eider y Anne. La exconcursante de ‘GH VIP’ le dedica unas bonitas palabras y publica un recopilatorio de fotos.

A través de sus redes sociales, la influencer ha querido rendirles un bonito homenaje dedicándoles unas palabras de amor y cariño. “Tan diferentes… pero tan complementarias”, ha comenzado escribiendo Verdeliss junto a varias imágenes en las que se puede ver lo mucho que han crecido sus hijas y la complicidad tan especial que existe entre ellas.

Eider y Anne cumplen una década demostrando que, aunque nacieron el mismo día, su forma de ser es única. Así lo ha plasmado su madre en el post de Instagram: “Teníais que ser así, mi Eider y Anne. Tan mellizas, tan juntas, tan de ojos azules y ojos rosas”.

Desde pequeñas, las mellizas han conquistado a los seguidores de Verdeliss por su naturalidad, su educación y la relación tan única que mantienen entre ellas. Siempre juntas, siempre cómplices, pero cada una con su propia personalidad. Diez años después, esa conexión sigue intacta y es una de las cosas que más destaca su madre.

“Felices primeras 10 vueltas al sol”, ha escrito Verdeliss para cerrar este emotivo mensaje. En las imágenes podemos ver a las niñas celebrando el cumpleaños, apunto de soplar las velas. Verdeliss compartía también en sus 'stories' como horneó ella misma, junto a su hija pequeña, las tartas para la celebración. Dos ricos bizcochos con su nombre en la parte de arriba.

Además, la influencer ha puesto varias fotos de ellas. Desde que son bebés hasta ahora, 10 años más tade. Un recopilatoria que hace con mucha emoción, pues le cuesta creer que haya pasado tan rápido el tiempo. Hace apenas una semana su hija mayor cumplía también años y le dedicaba un post felicitándola por sus 16. Poco a poco, la exconcursante de 'GH VIP' va viendo como sus hijos dejan de ser niños y se van convirtiendo en adolescente, y aunque satisfactorio, también le genera mucha nostalgia.