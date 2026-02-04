Equipo Outdoor 04 FEB 2026 - 09:03h.

La influencer de 39 años ha recomendado a través de un vídeo sus 7 productos "imprescindibles" para el cuidado de su hija

Anabel Pantoja cuenta la mala noche que ha pasado con Alma, su hija en común con David Rodríguez

Desde que se convirtió en madre, Anabel Pantoja ha compartido con total transparencia su día a día con la pequeña Alma. En su última publicación, la influencer de 39 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha querido recomendar a sus seguidores, a través de un vídeo, cuáles son los 7 productos imprescindibles para su hija. Se trata de una selección de artículos que no solo han transformado su rutina diaria, sino que le están facilitando este nuevo camino, convirtiéndose en sus mejores aliados para el cuidado de la pequeña.

Para el momento del baño, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' opta por la comodidad y el ahorro de espacio. Por ello, una bañera plegable es la mejor opción. Se le pueden quitar las patas para usarla directamente en el suelo, además, cabe perfectamente en un plato de ducha mediano y se vacía rápidamente al quitar el tapón, tal como ella misma ha demostrado en su vídeo.

Para que la pequeña Alma juegue tranquila, la sobrina de Isabel Pantoja utiliza la manta "Enrollagateo", como ella misma le llama. Esta es impermeable y "muy versátil", ya que sirve tanto para el salón como para el exterior. "Se pone aquí a jugar desde por la mañana hasta por la noche", comenta la creadora de contenido.

En el cuarto de la pequeña destaca una cuna de madera. Anabel Pantoja ha resaltado de esta que es una opción muy económica y práctica para esta etapa, aunque recuerda que en su caso tuvo que comprar el colchón y las sábanas aparte. Aun así, cuenta con dos posiciones y, como ella misma dice, "da el apaño" perfectamente.

Para los paseos y, sobre todo, para los viajes en avión, la influencer lo tiene claro: no cambia su carrito. Se pliega con un solo botón y se puede llevar como equipaje de mano en la cabina, tal como ha enseñado en su particular demostración que sirve de tutorial para los futuros papás indecisos.

Y como la seguridad es lo primero, la sobrina de Isabel Pantoja confía en las videocámaras de vigilancia. No solo permiten ver y escuchar al bebé, sino que también miden la temperatura de la habitación y detectan la respiración y el movimiento, en su caso, la tienen fija en la cuna y la suya es de sus grandes adquisiciones que a día de hoy sigue utilizando a diario.

El invento que asegura que le ha "salvado la vida", especialmente por las noches, es la "cafetera de biberones", como ella la llama. Con solo pulsar un botón, el biberón está listo en segundos y a la temperatura ideal. "Está muy bien la inversión porque al final merece la pena, te salva de un montón", promete Anabel.

Por último, recomienda la "tortuga de luz", que incluye diferentes sonidos y música relacionada con el mar, además de proyectar luz. Lo mejor es su sensor inteligente, que se apaga cuando la niña se duerme y se enciende automáticamente si se despierta.

Con esta selección, Anabel Pantoja no ha dudado en recomendar cada uno de estos productos a todas aquellas familias que, al igual que ella, buscan soluciones prácticas para el cuidado de sus bebés. Su objetivo es claro, compartir su experiencia para facilitar el trabajo diario y ayudar a que otros padres disfruten de la maternidad.