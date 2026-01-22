Lorena Romera 22 ENE 2026 - 17:46h.

La influencer de 39 años ha enseñado el regalo que ha recibido para su hija, motivo por el que quiere presentársela a su 'familia'

Anabel Pantoja rompe a llorar al ver truncarse uno de sus grandes sueños: "Estaba claro que no iba a conseguir nada"

Compartir







Anabel Pantoja ha recibido un regalo de lo más especial para su hija Alma. La influencer sevillana, de 39 años, ha compartido una foto del obsequio que ha recibido para su niña, en común con David Rodríguez. Un presente por el que la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha tomado una importante decisión: "Pronto iremos para que mi familia la conozca".

Después de un viaje express a la capital -que casi le coincide con el tren colisionado en Adamuz-, la sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a Canarias, donde está disfrutando de unos días de ensueño junto a su madre, Merchi, y su ahora íntimo amigo, Álvaro Cuenca, que fue su maestro en 'Bailando con las estrellas'. "Eres vida, vitamina y paz", le dice en un vídeo en el que aparecen juntos mirando al atardecer.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes que confirman el distanciamiento entre Merchi y David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja

Tras esta idílica estampa, la que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco ha publicado un storie de lo más tierno en el que muestra el detalle que han tenido con su niña. "Mil gracias por este detalle para mi gordi", ha comentado la sobrina de Isabel Pantoja, que ha enseñado una camisa blanca con un bordado rosa en el que se puede leer 'La Graciosa', que es una isla de la provincia de Las Palmas que tiene un significado muy especial para ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre otras cosas, fue la isla que la vio darse el 'sí, quiero' con Omar Sánchez, su exmarido. Sin entrar en muchos detalles, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que quiere inculcarle a su hija su amor por esta isla. "Pronto iremos para que mi familia la conozca", señala Anabel Pantoja, refiriéndose a su 'familia' de La Graciosa, donde cuenta con amigos y compañeros de vida que han estado a su lado en momentos clave para ella.