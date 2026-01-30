Natalia Sette 30 ENE 2026 - 18:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra la realidad de su noche con Alma, su hija en conmún con David Rodríguez

Anabel Pantoja muestra su brutal cambio con unas fotos de hace 10 años

Anabel Pantoja ha vuelto a hacer partícipes a sus seguidores de uno de esos momentos tan reales de la maternidad que no siempre se cuentan . La exconcursante de ‘GH VIP 7’, que comparte su día a día como madre primeriza con total naturalidad, ha contado a través de sus redes sociales la mala noche que ha vivido junto a Alma, su hija en común con David Rodríguez.

La expareja de Omar Sánchez ha subido a sus ‘stories’ una foto, aún en la cama, para contarle a su comunidad que no ha sido una noche precisamente tranquila. “Esta noche ha sido un parque de atracciones”, ha puesto intentando darle un toque de humor, muy característico de ella.

Según lo que cuenta la andaluza, su pequeña de un año se despertó en mitad de la noche, impidiendo el sueño de sus padres. Anabel, acostumbrada a compartir lo bueno y lo malo de la maternidad, ha dado todos los detalles de los ocurrido. “Hoy se despertó a mitad de la noche con los ojos como platos y dijo: va a dormir en la cuna Rita la cantaora”, ha contado para poner al corriente a sus fans.

Los seguidores de la sobrina de Isabel Pantoja siempre han agradecido lo sincera y transparente que es con todo, y mucho más con el lado menos bonito de ser mamá. La influencer, lejos de mostrar una vida perfecta, publica en sus redes sociales como es su vida con su familia sin filtros.

A pesar del agotamiento que debía de sentir, la colaboradora de televisión ha tenido un día de lo más movidito. A través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con dos millones de seguidores, ha estado toda la mañana publicando videos donde se la ve feliz y entusiasmada por un nuevo proyecto que tiene entre manos.

Esta es, sin duda, la parte más difícil de la maternidad, lograr conciliar la vida de madre con la de trabajadora. Si por algo se caracteriza Anabel es por tomarse las cosas siempre con humor y mirando el lado positivo, es por ello que, a pesar de la complicada noche que le ha dado su pequeña, ha seguido activa y con una sonrisa en la cara.