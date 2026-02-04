La opinión de Álvaro García sobre el encuentro de Gloria Camila con Manuel Cortés: "Está explotando"

Ana Carrillo 04 FEB 2026 - 19:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado cómo se encuentra el cantante de 'Persona Vitamina' tras su encuentro con el hijo de Raquel Bollo

Gloria Camila revela los detalles de su encuentro con Manuel Cortés en su casa: "Le dije yo que viniera"

Gloria Camila ha roto a llorar en 'El tiempo justo' al hablar de su situación con Manuel Cortés y Álvaro García. La hija de Ortega Cano ha explicado que le molesta mucho que se pueda entender que ha tenido un triángulo amoroso con ambos y que quiere que se deje "fuera de la ecuación" a Álvaro de lo que ha ocurrido entre el hijo de Raquel Bollo y ella.

"Álvaro está petando porque no tiene nada que ver con esta historia, sin buscarlo y sin comerlo se ha encontrado con este pastel y se pone su cara entre la mía y la de Manuel y parece un trío amoroso, lo cual no es y me da pena porque es el que menos tiene que estar aquí metido y está explotando", ha comentado la tía de Rocío Flores, que se confiesa "saturadísima" con la situación y que no quiere que esto salpique a su exnovio, con el que estaría intentando una reconciliación sentimental.

Sus compañeros de 'El tiempo justo' le han enseñado a la exconcursante de 'Supervivientes' las imágenes del cantante de 'Persona vitamina' al ser preguntado por un reportero por su situación con ella tras haber sido pillados discutiendo en plena calle. Gloria ha querido aclarar que no fue una gran bronca, sino una conversación tensa sobre la situación que están viviendo.

Joaquín Prat le ha preguntado si su reconciliación se está viendo comprometida por la situación que ha desencadenado a raíz del story de Manuel Cortés y Gloria ha explicado que están bien y que su presente "claramente" es Álvaro García y no el hijo de Raquel Bollo.

También ha aclarado que avisó al cantante de 'Gloria Bendita' de que le había pedido al hermano de Alma Bollo que acudiera a su casa "para aclarar las cosas" y ha resaltado que no estuvieron a solas, sino acompañados por Amor Romeira, que es amiga de ambos y actuó como mediadora.