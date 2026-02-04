Lidia González 04 FEB 2026 - 15:09h.

La deportista se sincera sobre los miedos a los que se enfrentó en ‘Universo Calleja’

Ana Peleteiro revela su verdadero "trauma" de su proceso de adopción

Ana Peleteiro ha hablado sobre una de las experiencias que más ha impactado en su vida y lo mucho que ha significado para ella esta vivencia. Por este motivo, manda un mensaje para ‘En todas las salsas’ en el que habla sobre cómo ‘Universo Calleja’ le ayudó con el complicado momento personal que vivía. El programa, que ha arrancado una nueva temporada con ella, ha sido muy importante para la deportista y no ha dudado en sincerarse respecto a todo lo que ha vivido. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Jesús Calleja regresa, una temporada más, con personalidades como Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo o Ana Peleteiro para vivir auténticas aventuras y mostrar la faceta más personal de las caras más reconocidas del panorama. Una de estas invitadas ha explicado lo mucho que ha impactado esta vivencia en ella y cómo llegó en uno de los peores momentos de su vida: “Acababa de salir de un aborto y no estaba en buena forma física”. Sin embargo, admite que, a pesar de tener “miedo todo el rato”, este proyecto ha conseguido marcarla como nada antes: “Salí con una energía renovada”.

La deportista ha vivido uno de los momentos más complicados de su vida al perder al bebé que estaba esperando. A pesar de todo, su faceta más “guerrera” la impulsó a aceptar este gran reto del que, sin duda, guarda un excelente recuerdo: “Fue el viaje más brutal de mi vida”. Ana Peleteiro confiesa que consiguió “sanarse por completo” del aborto que sufrió y explica: “A los pocos días tras volver, me quedé embarazada”.

Ana Peletiro no solo ha hablado del gran proceso de sanación que fue para ella aceptar la aventura de ir a ‘Universo Calleja’, sino que también ha querido sincerarse sobre una persona crucial en este gran reto. La deportista habla del papel de Jesús Calleja en el programa y no duda en halagar su faceta más humana: “Es una persona extraordinaria”. La gallega tampoco se olvida del resto del equipo y de sus grandes compañeros de aventura.

El programa de ‘En todas las salsas’ se ha puesto en contacto con Ana Peleteiro de cara al estreno de ‘Universo Calleja’ para conocer, de primera mano, cómo fue su experiencia en esta gran aventura. La deportista asegura que fue una sanación acudir al programa ya que estaba viviendo un complicado momento. Además, se sincera sobre el sentimiento de miedo que tiene desde que es madre: “Me hace sentir frágil”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado para el programa!