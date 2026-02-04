Primeras palabras de Manuel Cortes tras visitar a Gloria Camila en su domicilio

Rocío Molina 04 FEB 2026 - 10:49h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia tras su reencuentro con Gloria Camila a la salida de su domicilio

La indirecta de Manuel Cortés a Gloria Camila tras salir a la luz su escapada a Venecia con su ex Álvaro García

Manuel Cortés y Gloria Camila están en el foco mediático y todo lo relativo a su relación es de pleno interés en el momento actual en el que se encuentran. El último episodio entre ellos ha venido dado por la inesperada visita del exconcursante de 'Supervivientes' al domicilio de la hija de José Ortega Cano y las primeras palabras que ha tenido con los periodistas a la salida de la vivienda. Un encuentro que está dando mucho de qué hablar sobre el vínculo entre los dos amigos y más después de los nuevos detalles que ha destapado la periodista Leticia Requejo de una conversación que ha conocido.

Este nuevo episodio surge justo cuando ha salido a la luz una información que Jorge Borrajo compartía en 'El tiempo justo'. El director de la revista 'Semana' ha expuesto lo que es a día de hoy portada de la publicación: una tensa confrontación en plena calle entre Gloria Camila y Álvaro García. Una discusión que ha dado paso a nuevas especulaciones que vinculan a Manuel Cortés como motivo de la bronca.

En este escenario y en medio de rumores constantes de reconciliación entre Gloria Camila y Álvaro García tras su viaje a Venecia, la presencia de Manuel Cortés y su relación con la colaboradora de 'El tiempo justo' cobra cada vez más relevancia y más después de la decisión del hijo de Raquel Bollo de visitar a Gloria en su domicilio. Un gesto que muestra acercamiento después de que él le dedicase una indirecta en sus redes al conocer el viaje que esta había hecho con su ex a la 'Ciudad de los Canales'.

A la salida del domicilio de Gloria Camila tras pasar varias horas en su interior, el cantante y hermano de Alma Bollo ha contestado a los periodistas que está "muy tranquilo" y que "no pasa nada, está todo perfecto", sin dar más detalles de si su relación con la hija de José Ortega Cano está tensa o no en estos momentos.

"No quiero decir nada, de verdad. Dejarme cerrar, porfi, te lo prometo. Yo entiendo que estáis haciendo mucho trabajo, de verdad. Yo estoy perfecto de verdad. Y no voy a decir nada, de verdad. Lo siento en el alma", ha contestado zanjando el tema y evitando también a responder si está en medio de la bronca entre Gloria Camila y Álvaro que es portada de la revista 'Semana'.