Marina Ruiz recuerda a Patricia Rite tras recibir unas "señales inesperadas"

Equipo Outdoor 04 FEB 2026 - 16:07h.

La extronista de 'MyHyV' confiesa haber recibido una serie de "señales" que le han llevado a Patricia Rite cuando más lo necesitaba

Marina Ruiz cuenta el incómodo episodio que vivió en un restaurante: “Me salvaste la vida”

Compartir







Marina Ruiz ha compartido con sus seguidores un episodio que la ha dejado impactada. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hablado de su amiga Patricia Rite, fallecida hace casi tres por un cáncer metastásico que empezó con un lunar. La que fuera también exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Pesadilla en el paraíso' ha confesado haber recibido una serie de "señales inesperadas" que han llegado justo cuando más lo necesitaba.

La influencer de 30 años ha contado que mientras revisaba la galería del teléfono. Se ha encontrado con una fotografía antigua junto a la que fuera pretendienta de 'MyHyV', una imagen donde ambas aparecen posando sonrientes. Sin embargo, encontrar esta instantánea para Marina Ruiz no ha sido fruto de una simple casualidad.

"Estoy atravesando un momento de mucha conciencia y realidad, y no es fácil de afrontar y procesar", ha confesado la exnovia de Omar Sánchez a sus seguidores. Para ella, que esa foto apareciera precisamente ahora ha sido especial. "Patri siempre tenía esa capacidad tan suya de saber exactamente qué decir cuando yo estaba mal, de dar con la tecla justa para ayudarme", ha recordado con nostalgia, admitiendo que ver el rostro de su amiga ha sido como sentir una "señal suya", su apoyo y abrazo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero la cosa no ha quedado ahí. Mientras la creadora de contenido navegaba por YouTube en busca de estrenos para ir al cine, el algoritmo le ha puesto delante el tráiler de 'Belleza oculta'. Se trata de una película de hace nueve años que profundiza, precisamente, en el duelo, la pérdida, el tiempo y el amor. Algo que le ha puesto los pelos de punta a la que fuera exconcursante también de 'Pesadilla en el paraíso'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La que tronista de 'MyHyV' no ha podido evitar conectar el hallazgo de la fotografía con esta recomendación inesperada, "He flipado bastante", ha confesado a su comunidad. Para ella, este doble encuentro ha sido la prueba definitiva de que Patricia Rite "sigue estando y acompañando" y ha reflexionado sobre lo difícil que es gestionar las emociones profundas y cómo, a veces, el universo nos envía mensajes en los momentos difíciles.

Con este mensaje Marina Ruiz no solo ha querido rendir homenaje a su íntima amiga, sino que también ha se ha sincerado sobre el momento personal que vive. La influencer ha demostrado que es fundamental permitirse sentir y procesar el dolor, en su caso encontrando estas señales que le ayudan a seguir para adelante.